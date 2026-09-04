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NTA को शिकायत भेजने से पहले जान लें जरूरी गाइडलाइंस, जरा सी चूक से मामला पड़ सकता है उल्टा

अगर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास किसी एग्जाम को लेकर कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ लें एनटीए की एडवाइजरी...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 04, 2026, 05:12 PM IST

NTA को शिकायत भेजने से पहले जान लें जरूरी गाइडलाइंस, जरा सी चूक से मामला पड़ सकता है उल्टा

शिकायत दर्ज कराने को लेकर एनटीए की नई एडवाइजरी. (Image Credit: NTA/Canva)

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एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने उम्मीदवारों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है. एजेंसी ने उम्मीदवारों से कहा है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत दर्ज कराते समय पूरी और सही जानकारी जरूर दें. NTA के मुताबिक, उसे हर दिन ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती हैं. इनमें कई शिकायतों में उम्मीदवार की पहचान या आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं होती. ऐसे में लाखों आवेदनों के बीच संबंधित उम्मीदवार का रिकॉर्ड तलाशना और समय से कार्रवाई कर पाना मुश्किल हो जाता है.

शिकायत दर्ज करते समय क्या जानकारी दें?

NTA ने उम्मीदवारों से कहा है कि शिकायत उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजें, जिसका इस्तेमाल आवेदन फॉर्म भरते समय किया गया था. ईमेल के सब्जेक्ट में अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर लिखें. इसके साथ ही शिकायत किस परीक्षा से जुड़ी है, उसका नाम साफ तौर पर बताएं. ईमेल में अपनी समस्या या शिकायत को शॉर्ट में साफ-साफ लिखें. अगर समस्या को समझाने के लिए स्क्रीनशॉट या किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो उसे भी अटैच करें. 

एजेंसी ने यह भी साफ किया है कि शिकायत संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित डेडिकेटेड हेल्पडेस्क ईमेल पर ही भेजी जानी चाहिए. अलग-अलग परीक्षाओं के लिए हेल्पडेस्क की जानकारी संबंधित परीक्षा के इंफॉर्मेशन बुलेटिन और ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद होती है. उम्मीदवारों को शिकायत भेजने से पहले सही ईमेल आईडी जरूर चेक कर लेनी चाहिए. एनटीए ने बताया है कि उसके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पेज पर भी अलग-अलग परीक्षाओं के लिए अलग-अलग कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं. 

NTA ने क्यों जारी की एडवाइजरी?

NTA देशभर में कई बड़े एंट्रेंस और रिक्रूटमेंट एग्जाम का आयोजन करता है. इसमें नीट यूजी, जेईई मेन्स, सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम शामिल हैं. इन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं. ऐसे में अगर किसी शिकायत में एप्लीकेशन नंबर, परीक्षा का नाम या रजिस्टर्ड ईमेल जैसी जानकारियां नहीं होगी तो संबंधित अधिकारी उस आवेदन को तुरंत पहचान नहीं पाएंगे. 

एनटीए ने बताया कि शिकायत में पूरी जानकारी देने से संबंधित आवेदन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है और उम्मीदवार से बार-बार जानकारी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह बेहतर है कि वे पहली बार शिकायत भेजते समय ही सभी जरूरी डिटेल्स एजेंसी को दे दें. 

NEET UG 2026 के दौरान भी NTA ने शुरू किया था शिकायत पोर्टल

एनटीए ने इससे पहले नीट यूजी 2026 रि-एग्जाम के पहले भी संदिग्ध गतिविधियों और फर्जी दावों की रिपोर्ट करने के लिए एक अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया था. नीट यूजी का रि-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित की गई थी. एजेंसी ने 15 जून को जारी अपनी अपील में उम्मीदवारों, पैरेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और आम लोगों से परीक्षा से जुड़े संदिग्ध दावों की जानकारी देने को कहा था.

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