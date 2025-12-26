FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर बाबा बागेश्वर की सरकार से मांग- भारत में रह रहे घुसपैठियों को भगाकर बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाया जाए | हरियाणाः हिसार के खुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप | कोलकाता में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर किया विरोध-प्रदर्शन

14 की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

एशेज के आखिरी दो टेस्ट से बाहर हुए पैट कमिंस, अब T20 world cup 2026 में होगी खूंखार एंट्री

CTET 2026 का फॉर्म भरने का आखिरी मौका, 27 दिसंबर से CBSE रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा खोलेगा विंडो

दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत

New Year Party होने वाली है फीकी! घर बैठे न खाना मिलेगा न सामान, Swiggy-Zomato-Blinkit कोई नहीं आएगा काम, जानें वजह

Friday OTT Releases: 'धुरंधर' देख ली? तो अब 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, इस हफ्ते देखें ये 6 फिल्में और सीरीज

एजुकेशन

एजुकेशन

वित्त मंत्रालय में डेढ़ लाख की सैलरी वाली नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जल्दी करें अप्लाई क्योंकि कल है आखिरी तारीख

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने यंग प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट के 57 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. हालांकि इसके लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख एकदम नजदीक आ चुकी है, यहां जानें सारी डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 26, 2025, 01:17 PM IST

वित्त मंत्रालय में डेढ़ लाख की सैलरी वाली नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जल्दी करें अप्लाई क्योंकि कल है आखिरी तारीख

Ministry of Finance

अगर आप भारत सरकार के साथ जुड़कर हर महीने लाखों कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. वित्त मंत्रालय सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका लेकर आया है. हालांकि इसके लिए आपको जल्द से जल्द आवेदन करना होगा क्योंकि इसकी आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है. 

वित्त मंत्रालय में यंग प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट की कुल 57 पदों पर भर्ती की जा रही है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे बंद होने जा रहा है. यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है जिसकी अधिकतम अवधि 5 साल है. हालांकि अनुभव और काम को देखते हुए यह यंग प्रोफेशनल्स के करियर के लिए काफी अहम साबित हो सकता है.

किस पद पर कितनी मिलेगी सैलरी?

यंग प्रोफेशनल पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए और उनकी अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए. इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को लगभग 70,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा. वहीं कंसल्टेंट के पद के लिए 3 से 5 साल का अनुभव जरूरी है और आयु सीमा 35 साल है. इस पद के लिए लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा.

सीनियर कंसल्टेंट पद के लिए 5 से 9 साल का अनुभव आवश्यक है और अधिकतम आयु 40 साल है. इस पद के लिए चयन होने पर लगभग 12 लाख रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा. स्पेशल असाइनमेंट कंसल्टेंट पद के लिए 9 साल या उससे अधिक का अनुभव आवश्यक है. इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल है और वेतन ₹1,50,000 प्रति माह तक हो सकता है.

कौन भर सकता है फॉर्म?

वित्त मंत्रालय की इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, IT या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. MBA (फाइनेंस) या LLM डिग्री वाले उम्मीदवार भी अप्लाई करने के योग्य हैं. खास पद के लिए अनुभव की जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी है. एलिजिबिलिटी के बारे में अधिक जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हासिल कर सकते हैं.

कैसे होगा सिलेक्शन?

इस भर्ती में सफल उम्मीदवारों का चयन दो स्टेज से किया जाएगा.पहले स्टेज में एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करके उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू में उम्मीदवारों के अनुभव, ज्ञान और काम करने की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाएगा और इसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट बनेगी.

अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है?

अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले वित्त मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट mofapp.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए उन्हें अपना नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा. एक बार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद ही वे आगे एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे.

एप्लीकेशन फॉर्म में पद, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल अनुभव और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दें और अगर जरूरी हो तो स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म पर नजर दौड़ा लें जिससे गलती की कोई गुंजाइश न रह जाए. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना न भूलें.

