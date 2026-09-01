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भारत के कौन-कौन से राज्य छूते हैं नेपाल का बॉर्डर? जानें किस स्टेट की सीमा है सबसे लंबी

क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन-कौन से राज्य नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं और इनमें से किसकी सीमा सबसे लंबी है...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 01, 2026, 05:25 PM IST

भारत के कौन-कौन से राज्य छूते हैं नेपाल का बॉर्डर? जानें किस स्टेट की सीमा है सबसे लंबी

भारत और नेपाल के बीच की सीमा. (Image: Canva)

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नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद हालात बेहद भयावह हैं. 26 अगस्त 2026 को हिमालयी इलाके में ग्लेशियर ढहने के बाद अचानक आई बाढ़ और मलबे के सैलाब ने नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है. अब तक नेपाल में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि 4 हजार ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

नेपाल भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बेहद मजबूत हैं. भारत और नेपाल के बीच करीब 1,751 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है. यह सीमा भारत के पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है. 

इन पांच राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ सबसे ज्यादा लंबी है.  गृह मंत्रालय के डॉक्यूमेंट के अनुसार, उत्तराखंड की सीमा करीब 275 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की 551 किलोमीटर, बिहार की 726 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 100 किलोमीटर और सिक्किम की 99 किलोमीटर है. 

बिहार-

बिहार भारत का वह राज्य है जिसकी नेपाल के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है. राज्य के उत्तर में नेपाल स्थित है और बिहार के सात जिले नेपाल की सीमा से सीधे जुड़े हुए हैं. इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं. बिहार के रास्ते दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए कई महत्वपूर्ण सीमा बिंदु मौजूद हैं. रक्सौल-बीरगंज और जोगबनी-बिराटनगर इनमें प्रमुख हैं.

उत्तर प्रदेश-

उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ करीब 551 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है. राज्य के सात जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं. इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल हैं. उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच सोनौली और रुपैडिहा जैसे महत्वपूर्ण सीमा मार्ग हैं. सोनौली के रास्ते भारत और नेपाल के बीच लोगों तथा सामान की आवाजाही होती है, जबकि रुपैडिहा-नेपालगंज भी एक महत्वपूर्ण सीमा संपर्क है.

पश्चिम बंगाल-

पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ करीब 100 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है. राज्य का दार्जिलिंग जिला नेपाल से जुड़ा हुआ है. इस क्षेत्र में पानीटंकी भारत और काकरभिट्टा नेपाल के बीच महत्वपूर्ण सीमा संपर्क के तौर पर जाना जाता है. भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवाजाही के लिहाज से यह इलाका काफी महत्वपूर्ण है. 

उत्तराखंड-

उत्तराखंड और नेपाल के बीच करीब 275 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है. राज्य के पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिले नेपाल की सीमा से जुड़े हैं. उत्तराखंड में भारत-नेपाल सीमा का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी और नदी घाटियों वाले इलाके से होकर गुजरता है. पिथौरागढ़ जिला भौगोलिक रूप से खास है, क्योंकि इसकी सीमाएं नेपाल और चीन, दोनों से लगती हैं. भारत और नेपाल के बीच धारचूला और जौलजीबी जैसे सीमा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से व्यापार और स्थानीय आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं. बनबसा भी दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु है.

सिक्किम-

भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की नेपाल के साथ करीब 99 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है. सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, उत्तर और उत्तर-पूर्व में तिब्बत, पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल स्थित है. इस वजह से सिक्किम रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है. सिक्किम और नेपाल की सीमा के पास कंचनजंगा पर्वत भी स्थित है. कंचनजंगा 8,586 मीटर ऊंचा है और माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. 

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