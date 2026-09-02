GATE 2027 का रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिवेट, जानें IIT Madras ने जोड़ा कौन-सा नया पेपर और कैसे करें आवेदन

GATE 2027: आईआईटी मद्रास GATE 2027 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहा है. इस बार एक नया विषय भी इस एग्जाम में शामिल किया गया है, जानें डिटेल्स...

GATE 2027: आईआईटी मद्रास ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज, 2 सितंबर 2026 से शुरू कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाकर ऐसा कर सकते हैं.

राष्ट्रीय स्तर की यह सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) परीक्षा 30 टेस्ट पेपर के लिए 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी. गेट स्कोर का इस्तेमाल कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU के लिए करते हैं.

GATE 2027 के लिए एप्लीकेशन विंडो 27 सितंबर को रात 11.59 बजे बंद हो जाएगा. जो कैंडिडेट्स इस डेडलाइन में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा.

GATE 2027 की जरूरी तारीखें

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख- 20 जुलाई 2026

20 जुलाई 2026 आवेदन की शुरुआत की तारीख- 2 सितंबर 2026

2 सितंबर 2026 आवेदन की आखिरी तारीख- 27 सितंबर 2026

27 सितंबर 2026 लेट फीस के साथ आवेदन की आखिरी तारीख- 5 अक्टूबर 2026

5 अक्टूबर 2026 एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने की तारीख- 4 जनवरी 2027

4 जनवरी 2027 परीक्षा की तारीख- 6,7,13,14,20 और 21 फरवरी 2027

6,7,13,14,20 और 21 फरवरी 2027 रिजल्ट जारी होने की तारीख- 19 मार्च 2027

GATE 2027 में एक नया टेस्ट पेपर

उम्मीदवारों को सीबीटी एग्जाम के माध्यम से परखा जाएगा जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जैसे विषय शामिल होंगे. आईआईटी मद्रास ने रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का नया टेस्ट पेपर भी परीक्षा में शामिल किया है. इसके अलावा कई मौजूदा पेपर के सिलेबस को भी रिवाइज किया गया है.

उम्मीदवारों को अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से पहले ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पेपर वाइज सिलेबस और पात्रता मापदंडों को जरूर चेक कर लेना चाहिए.

कौन हो सकता है GATE 2027 की परीक्षा में शामिल?

GATE 2027 देने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है. जो कैंडिडेट्स अंडरग्रेजुएट कोर्स के तीसरे साल या उससे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स की डिग्री पूरी कर ली है, वे निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन GATE का फॉर्म भर सकते हैं.

GATE 2027 के लिए कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए GATE 2027 का आवेदन शुल्क 2,000 रुपये है. वहीं महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है. आवेदन शुल्क का भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है.

GATE 2027 के लिए कैसे कर पाएंगे आवेदन?

उम्मीदवारों को अपने वैलिड ईमेल और फोन नंबर से रजिस्टर करना होगा. इससे उन्हें एक इनरोलमेंट आईडी मिलेगी. इसके बाद उन्हें GOAPS पोर्टल पर लॉग इन करने की जरूरत होगी. फिर उन्हें अपने व्यक्तिगत और एकेडमिक जानकारी भरनी होगी, अपनी तस्वीर, साइन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करके एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी करनी होगी.

आवेदन करने के बाद, कैंडिडेट्स को अपने फॉर्म की पीडीएफ कॉपी अपने पास डाउनलोड करके भविष्य के लिए जरूर सुरक्षित कर लेनी चाहिए.



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