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GATE 2026: कब जारी होगा गेट परीक्षा का रिजल्ट? gate2026.iitg.ac.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे चेक

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GATE 2026: कब जारी होगा गेट परीक्षा का रिजल्ट? gate2026.iitg.ac.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे चेक

GATE 2026: आईआईटी गुवाहाटी GATE 2026 का रिजल्ट 19 मार्च को जारी करेगा. जानें एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 17, 2026, 10:40 AM IST

GATE 2026: कब जारी होगा गेट परीक्षा का रिजल्ट? gate2026.iitg.ac.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे चेक

GATE Result 2026 (Image Credit: Canva)

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GATE 2026: आईआईटी गुवाहाटी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE 2026 का रिजल्ट 19 मार्च को जारी करेगा. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे. यह परीक्षा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए आयोजित की जाती है जो एमटेक और पीएचडी जैसे कोर्स में एडमिशन पाना चाहते हैं. इसके अलावा गेट के स्कोर के आधार पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू में भर्ती भी हो सकती है. 

हालांकि रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. एक बार जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल GATE पोर्टल से फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. फाइनल आंसर की को उम्मीदवारों के ऑब्जेक्शन की समीक्षा के बाद सुधार करके जारी किया जाएगा और इसी के आधार पर रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा.  प्रोविजनल आंसर की पर ऑब्जेक्शन की सुविधा 25 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक GOAPS पोर्टल के माध्यम से खुली थी.

GATE 2026: स्कोरकार्ड में क्या जानकारियां होंगी?

उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड में उन्हें मिले मार्क्स, 1000 में से GATE स्कोर, क्वॉलिफाइंग मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक शामिल होगा. रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा और यह तीन साल के लिए वैध होगा जिसका इस्तेमाल करके उम्मीदवार पीजी कोर्स में एडमिशन या पीएसयू में भर्ती पा सकेंगे.

GATE 2026: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

GATE 2026 का रिजल्ट GATE ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) पोर्टल पर स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. आपको अपना इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा और ऑथेंटिसिटी प्रोसेस के रूप में एक अर्थमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. 

GATE 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

GATE 2026 परीक्षा 7 फरवरी और 15 फरवरी 2026 को दो चरणों में आयोजित की गई थी. पहला चरण सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चला था.

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) एक जाना-माना नेशनल लेवल का एग्जाम है जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, आर्किटेक्चर और ह्यूमेनिटीज में ग्रेजुएट लेवल के सब्जेक्ट के बारे में उम्मीदवारों की समझ परखती है. 

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