GATE 2026: IIT गुवाहाटी ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल और टाइमिंग, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

आईआईटी गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2026 परीक्षा का ऑफिशियल कार्यक्रम जारी कर दिया है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार गेट 2026 परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को कंप्यूटर बेस्ड मोड यानी सीबीटी में आयोजित की जाएगी. गेट 2026 के एडमिट कार्ड इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है.

GATE 2026: एग्जाम पैटर्न

गेट परीक्षा प्रतिदिन दो सेशन में आयोजित की जाएगी. पहला सेशन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. GATE 2026 में इंजीनियरिंग, साइंस और इंटरडिस्पेनरी पेपर से संबंधित कई पेपर शामिल होंगे, जो चार दिनों में अलग-अलग होंगे.



GATE 2026 परीक्षा कार्यक्रम

तारीख समय परीक्षा पत्र शनिवार, 7 फरवरी, 2026 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक AG, ES, GG, IN, MA, MN, TF, XE, XL शनिवार, 7 फरवरी, 2026 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक AE, BT, CH, CY, GE, PH, XH रविवार, 8 फरवरी, 2026 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक CS-1, ST रविवार, 8 फरवरी, 2026 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक CS-2, EY, NM, PE शनिवार, 14 फरवरी, 2026 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक CE-1, EE, PI शनिवार, 14 फरवरी, 2026 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक BM, CE-2, ME, MT रविवार, 15 फरवरी, 2026 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक EC रविवार, 15 फरवरी, 2026 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (दोपहर का सत्र – एएन) AR, DA

7 फरवरी को सुबह के सेशन में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंस, जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग, मैथ्स, माइनिंग इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और XE/XL जैसे विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जबकि दोपहर के सेशन में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कैमिकल इंजीनियरिंग, केमेस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्ल और ह्यूमेनिटीज और सोशल साइंस के विषय आयोजित किए जाएंगे.

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पेपर दो दिनों में आयोजित किए जाएंगे जिसमें 8 फरवरी को सुबह के सेशन में सीएस-1 और स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा होगी, उसके बाद दोपहर में सीएस-2, एनवॉयरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर और मरीन इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी.

14 फरवरी को सुबह के सेशन में सिविल इंजीनियरिंग-1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग शामिल होंगे जबकि दोपहर के सेशन में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग-2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग शामिल होंगे. आखिरी दिन 15 फरवरी को सुबह के सेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और दोपहर के सेशन में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल होंगे.

GATE 2026 के स्कोर का इस्तेमाल IIT, NIT और दूसरे संस्थानों में MTech, MS और PhD जैसे पीजी कोर्स में एडमिशन के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में भर्ती के लिए किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड, परीक्षा दिशानिर्देश और रिजल्ट की तारीखों से संबंधित अपडेट के लिए GATE 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.



