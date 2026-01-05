FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

GATE 2026: IIT गुवाहाटी ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल और टाइमिंग, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

आईआईटी गुवाहाटी ने  ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2026 परीक्षा का ऑफिशियल कार्यक्रम जारी कर दिया है. यहां करें चेक...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 05, 2026, 03:03 PM IST

GATE 2026: IIT गुवाहाटी ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल और टाइमिंग, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

IIT Guwahati

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईआईटी गुवाहाटी ने  ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2026 परीक्षा का ऑफिशियल कार्यक्रम जारी कर दिया है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार गेट 2026 परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को कंप्यूटर बेस्ड मोड यानी सीबीटी में आयोजित की जाएगी.  गेट 2026 के एडमिट कार्ड इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है.

GATE 2026: एग्जाम पैटर्न

गेट परीक्षा प्रतिदिन दो सेशन में आयोजित की जाएगी. पहला सेशन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. GATE 2026 में इंजीनियरिंग, साइंस और इंटरडिस्पेनरी पेपर से संबंधित कई पेपर शामिल होंगे, जो चार दिनों में अलग-अलग होंगे.

GATE 2026 परीक्षा कार्यक्रम

तारीख समय  परीक्षा पत्र
शनिवार, 7 फरवरी, 2026 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक AG, ES, GG, IN, MA, MN, TF, XE, XL
शनिवार, 7 फरवरी, 2026 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक  AE, BT, CH, CY, GE, PH, XH
रविवार, 8 फरवरी, 2026 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक  CS-1, ST
रविवार, 8 फरवरी, 2026 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक CS-2, EY, NM, PE
शनिवार, 14 फरवरी, 2026 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक CE-1, EE, PI
शनिवार, 14 फरवरी, 2026 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक  BM, CE-2, ME, MT
रविवार, 15 फरवरी, 2026 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक EC
रविवार, 15 फरवरी, 2026 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (दोपहर का सत्र – एएन) AR, DA

 

7 फरवरी को सुबह के सेशन में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंस, जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग, मैथ्स, माइनिंग इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और XE/XL जैसे विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जबकि दोपहर के सेशन में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कैमिकल इंजीनियरिंग, केमेस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्ल और ह्यूमेनिटीज और सोशल साइंस के विषय आयोजित किए जाएंगे.

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पेपर दो दिनों में आयोजित किए जाएंगे जिसमें 8 फरवरी को सुबह के सेशन में सीएस-1 और स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा होगी, उसके बाद दोपहर में सीएस-2, एनवॉयरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर और मरीन इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी.

14 फरवरी को सुबह के सेशन में सिविल इंजीनियरिंग-1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग शामिल होंगे जबकि दोपहर के सेशन में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग-2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग शामिल होंगे. आखिरी दिन 15 फरवरी को सुबह के सेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और दोपहर के सेशन में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल होंगे.

GATE 2026 के स्कोर का इस्तेमाल IIT, NIT और दूसरे संस्थानों में MTech, MS और PhD जैसे पीजी कोर्स में एडमिशन के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में भर्ती के लिए किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड, परीक्षा दिशानिर्देश और रिजल्ट की तारीखों से संबंधित अपडेट के लिए GATE 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम
दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम
बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'
बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'
Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी 
Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
MORE
Advertisement
धर्म
Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
MORE
Advertisement