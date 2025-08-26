बिहार SSC 3000 से भी ज्यादा पदों के लिए कर रहा धुआंधार भर्तियां, 10वीं पास चूकें न मौका
पाचन-तनाव या पेट दर्द से रहते हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक आसन, कुछ ही दिन में मिल जाएगा छुटकारा
GATE 2026: एग्जाम फीस में बढ़ोतरी से लेकर नए पेपर की शुरुआत तक, जानें क्या हुए बड़े बदलाव
T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय
जामिया मिलिया इस्लामिया ने शुरू किए 3 नए ग्रेजुएशन कोर्स, 12वीं के बाद इनकी पढ़ाई कर बनाएं करियर
Suryakumar Yadav Fitness: सूर्यकुमार यादव ने इस तरह अपनी चोट से की वापसी, क्रिकेटर ने खुद खुलासा; देखें Video
Ganesh Chaturthi 2025 Vrat Niyam: गणेश चतुर्थी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, मिलेंगे अशुभ परिणाम
Cloudburst in Doda: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आया सैलाब, 3 लोगों ने गवाई जान; CM उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान
निक्की हत्याकांडः शादी के बाद भी दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में था विपिन, गर्लफ्रेंड से भी करता था मारपीट!
Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role
एजुकेशन
आईआईटी गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्थगित कर दिया है. जानें इस साल से इस परीक्षा में कौन से अहम बदलाव होने वाले हैं...
आईआईटी गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्थगित कर दिया है. गेट परीक्षा के लिए आवेदन अब 25 अगस्त की बजाय 28 अगस्त से शुरू होंगे. नए कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार बिना लेट फीस के 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. लेट फीस के साथ आवेदन 9 अक्टूबर तक जमा किए जा सकते हैं. परीक्षा अगले साल फरवरी में आयोजित की जाएगी.
गेट परीक्षा की तारीखें 7, 8, 14, 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई हैं और इसका रिजल्ट 19 मार्च को आएगा.
GATE 2026 में तीन अहम बदलाव किए गए हैं. पहला दो पेपरों के कॉम्बिनेशन के विकल्प को और बेहतर बनाया गया है. इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में एनर्जी साइंस नाम का एक सेक्शन जोड़ा गया है. इसके अलावा विदेशी डिग्री धारकों के लिए पात्रता मानदंड स्पष्ट किए गए हैं.
1. नया पेपर: एनर्जी साइंस (XE-I)
इंजीनियरिंग साइंस (XE) कैटिगरी में एनर्जी साइंस (XE-I) नाम का एक नया सेक्शन जोड़ा गया है. इसमें इंजीनियरिंग मैथ्स सेक्शन शामिल होगा जो अनिवार्य है और 15 अंकों का होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को दो ऑप्शनल सेक्शन भी चुनने होंगे जिनमें से प्रत्येक 35 नंबरों का होगा. इसके अलावा एग्जाम फीस में भी बढ़ोतरी की गई है.
2. दो-पेपर विकल्प
उम्मीदवार अब दो पेपर दे सकते हैं, बशर्ते वे एक्सेप्टेड पेपर कॉम्बिनेशन में हों. इन कॉम्बिनेशन की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. उदाहरण के लिए AE पेपर को केवल CE, ME, या XE (इंजीनियरिंग साइंस) के साथ ही जोड़ा जा सकता है.
3. रजिस्ट्रेशन फीस
IIT गुवाहाटी ने GATE 2026 परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क बढ़ा दिया है. GATE 2025 में सामान्य वर्ग के लिए प्रति पेपर आवेदन शुल्क 1800 रुपये (विलंब शुल्क के साथ 2300 रुपये) था. GATE 2026 में बिना विलंब शुल्क के आवेदन शुल्क 2000 रुपये और विलंब शुल्क के साथ 2500 रुपये हो गया है.
गेट 2026 के लिए आवेदन शुल्क नियमित अवधि के दौरान महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये और लेट फीस के साथ 1500 रुपये प्रति पेपर है.
उम्मीदवारों को वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/आर्किटेक्चर/साइंस/कॉमर्स/आर्ट्स/ह्यूमैनिटीज़ में डिग्री प्रोग्राम के तीसरे साल में होना चाहिए या डिग्री पूरी कर ली हो. डिग्री कोर्स MoE/AICTE/UGC/UPSC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और BE/BTech/BArch/BPlanning आदि के समकक्ष होना चाहिए. जिन उम्मीदवारों ने विदेश से ये योग्यता डिग्री प्रोग्राम किए हैं या कर रहे हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.