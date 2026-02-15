GATE 2026 Answer Key 2026: कब जारी होगी गेट 2026 परीक्षा की आंसर की? नोट कर लें डेट और टाइम

GATE 2026 की प्रोविजनल आंसर की इस महीने के आखिर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी. जानें डिटेल्स...

GATE 2026 Answer Key 2026: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 देने वाले स्टूडेंट्स अब ऑफिशियल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का इंतजार कर रहे हैं. IIT गुवाहाटी ने फरवरी में कई परीक्षा केंद्रों पर अलग-अलग तारीखों में परीक्षा का आयोजन किया था. प्रोविजनल आंसर की इस महीने के आखिर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी. आंसर की से उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनके उत्तर ऑफिशियल उत्तरों से कितना मेल खाते हैं और फाइनल रिजल्ट से पहले वे अपने संभावित नंबरों का अनुमान लगा सकते हैं. उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की के सार्वजनिक होने के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसमें किसी भी गलती को चुनौती भी दे सकेंगे.

GATE 2026 की आंसर की कब जारी होगी?

नए अपडेट्स 2026 की प्रोविजनल आंसर की सभी एग्जाम सेशन के खत्म होने के बाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में जारी की जाएगी. यह भी संभव है कि उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट इससे पहले उपलब्ध हो जाएं, जिसके बाद प्रोविजनल आंसर की और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी. परीक्षा अधिकारी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी करेंगे. इस आंसर की का इस्तेमाल करे GATE 2026 का रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

GATE 2026 की आंसर की कैसे कर पाएंगे डाउनलोड?

GATE 2026 की आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं-

1: GATE 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

2: GOAPS पोर्टल में लॉग इन करने के लिए अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर एंटर करें.

3: आंसर की या रिस्पॉन्स शीट के लिंक पर क्लिक करें.

4: पीडीएफ डाउनलोड करें और उत्तरों की तुलना करके अपने स्कोर का अनुमान लगाएं.

GATE 2026 ऑब्जेक्शन करने की विंडो और फीस

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार गलत जवाब को चुनौती दे सकते हैं. वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित दस्तावेज भेजकर ऐसा कर सकते हैं. प्रत्येक आपत्ति के लिए आपको 500 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है. फाइनल आंसर की जारी होने से पहले केवल वैध आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा. GATE 2026 परीक्षा 7, 8 और 14 फरवरी को आयोजित की गई थी और आज भी इंजीनियरिंग और विज्ञान के कई विषयों के लिए यह परीक्षा होगी. इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को पोस्टग्रेजुएशन प्रवेश और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा. उम्मीदवारों को आंसर की और आपत्ति दर्ज करने की विंडो के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल GATE वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए.

