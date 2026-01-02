GATE 2026 Admit Card: गेट 2025 के एडमिट कार्ड के जारी होने में देरी, IIT Guwahati ने दिया अहम अपडेट

GATE 2026 Admit Card: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख को पोस्टफोन कर दी है. जानें डिटेल्स...

GATE 2026 Admit Card: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख को पोस्टफोन कर दी है. इस बार IIT गुवाहाटी इस परीक्षा का आयोजन करवा रही है. IIT गुवाहाटी जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करने की नई तारीख की घोषणा करेगी. एडमिट कार्ड पहले 2 जनवरी 2026 को जारी किए जाने थे.

इस बीच एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव कर दिया है. उम्मीदवार इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं. GATE 2026 परीक्षा फरवरी में आईआईटी गुवाहाटी IISc बेंगलुरु और सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा शिक्षा मंत्रालय के नेशनल कॉन्डिनेशन बोर्ड (NCB) की ओर से आयोजित की जाएगी.

GATE 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

GATE 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- GATE 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.inGOAPS पर जाएं.

- यहां एडमिट कार्ड लॉगइन लिंक पर क्लिक करें.

- अपनी इनरोलमेंट आईडी या रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड दर्ज करें.

- GATE 2026 के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

- परीक्षा के दिन के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड उपलब्ध होते ही उसे डाउनलोड कर लें और उसकी प्रिंटेड और डिजिटल दोनों कॉपी सुरक्षित रख लें.

यह परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. GATE 2026 परीक्षा में 30 प्रश्नपत्र होंगे. सभी पेपर अंग्रेजी भाषा में होंगे. प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा जिसमें जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन सभी पेपर के लिए समान होगा जो 15 मार्क्स का होगा और बाकी पेपर संबंधित पेपर के पाठ्यक्रम को कवर करेगा जो 85 मार्क्स का होगा.

यह नेशनल लेवल की परीक्षा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमेनिटीज, कॉमर्स और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाने के लिए अनिवार्य है.

