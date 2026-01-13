FacebookTwitterYoutubeInstagram
बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

Arthritis in young adults: बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा गठिया रोग, युवाओं में बढ़ रही इस बीमारी के क्या हैं कारण? एक्सपर्ट से जानिए

Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

GATE 2026 Admit Card: IIT गुवाहाटी ने जारी किया गेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, gate2026.iitg.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

IIT Guwahati, GATE 2026 Hall Ticket: IIT गुवाहाटी ने GATE 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे इस डायरेक्ट लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 13, 2026, 04:38 PM IST

GATE 2026 Admit Card: IIT गुवाहाटी ने जारी किया गेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, gate2026.iitg.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

GATE 2026 Admit Card

IIT Guwahati, GATE 2026 Hall Ticket: IIT गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने GATE 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करावाया है, वे GATE ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) पोर्टल के जरिए ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. 

GATE 2026 परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा भारत भर के परीक्षा केंद्रों पर कई शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों के लिए एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड का होना जरूरी है, बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर छपी सभी जानकारियों को ध्यान से जरूर चेक कर लेना चाहिए. 

GATE 2026 Admit Card: कैसे डाउनलोड करें गेट का एडमिट कार्ड?

अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं.
- GOAPS लॉगिन लिंक ढूंढें और अपनी इनरोलमेंट आईडी/रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करें.
- स्क्रीन पर मौजूद GATE 2026 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

GATE 2026 Admit Card डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड को जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें और उसकी प्रिंटेड और डिजिटल दोनों प्रतियां सुरक्षित रखें.

GATE 2026 एडमिट कार्ड में कौन-कौन से डिटेल्स होंगे?

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, फोटो, रजिस्ट्रेशन आईडी या रोलनंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र का पता जैसी जानकारी शामिल होगी. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के सभी डिटेल्स को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए. अगर कोई गलती हो तो परीक्षा के दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उन्हें तुरंत GATE अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. 


GATE 2026 परीक्षा के दिन साथ ले जाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे. इसमें GATE 2026 के एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई वैध सरकारी फोटो आईडी कार्ड में से एक ले जाना होगा. इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. 

