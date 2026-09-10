लंदन की किस यूनिवर्सिटी से मायावती के भतीजे ने किया है MBA? जानें आकाश आनंद के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां

मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से बाहर कर दिया है. जानें वह कितने एजुकेटेड हैं और उन्होंने देश-दुनिया के किस स्कूल-कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है...

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया है. यह फैसला उन्हें नेशनल कॉर्डिनेटर के पद से हटाए जाने के ठीक एक हफ्ते बाद आया. दरअसल, 3 सितंबर 2026 को मायावती ने आकाश को नेशनल कॉर्डिनेटर के पद से मुक्त कर दिया था और उनकी जगह आकाश के पिता आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नया नेशनल कॉर्डिनेटर बनाया था.

इसके पीछे की वजह उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बताया था. मायावती ने कहा था कि अगर आकाश को पार्टी में दोबारा जिम्मेदारी चाहिए तो अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेना होगा.

आकाश आनंद का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

इसके बाद अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास की घोषणा भी कर दी. लेकिन इसके बावजूद मायावती आकाश के रवैये से संतुष्ट नहीं हुईं, और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया. बहुजन समाज पार्टी में हुए इस नाटकीय घटनाक्रम के बीच लोगों की दिलचस्पी आकाश आनंद की पढ़ाई-लिखाई और राजनीति में आने से पहले के करियर में भी बढ़ गई है.

आकाश आनंद, मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और उनका जन्म 1995 में नोएडा में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नोएडा के पाथवेज वर्ल्ड स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने लंदन के प्लायमाउथ यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 2015 में भारत लौटे और अपने पिता के कारोबार को संभालने लगे.

कैसे हुई थी आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री?

राजनीति में आकाश की एंट्री महज 22 साल की उम्र में हुई थी. जनवरी 2019 में मायावती ने औपचारिक रूप से आकाश की पार्टी में एंट्री का ऐलान किया था. उस समय उन पर परिवारवाद के आरोप भी लगे थे. इसी दौरान बसपा और सपा का गठबंधन टूट गया था और आकाश को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया. इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया.

आकाश आनंद ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी बसपा के चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की थी.

यह पहला मौका नहीं है जब मायावती और आकाश के बीच टकराव सामने आया हो. मायावती इससे पहले भी 2024 में उन्हें पार्टी से बाहर कर चुकी थीं, लेकिन बाद में उन्हें दोबारा पार्टी में लाकर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था. इस पूरे वाकये के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का चुनावी नेतृत्व और रणनीति किस दिशा में जाएगी.