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दुनिया के किस देश से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भारत पढ़ने आते हैं? जानें कौन-से कोर्स की रहती है सबसे ज्यादा डिमांड

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दुनिया के किस देश से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भारत पढ़ने आते हैं? जानें कौन-से कोर्स की रहती है सबसे ज्यादा डिमांड

आप यह जानकर गर्व का अनुभव करेंगे कि बड़ी संख्या में विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए भारत का रुख करते हैं. शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से जानें किस देश से आते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स और किस कोर्स में एडमिशन की रहती है सबसे ज्यादा डिमांड...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 14, 2026, 02:04 PM IST

दुनिया के किस देश से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भारत पढ़ने आते हैं? जानें कौन-से कोर्स की रहती है सबसे ज्यादा डिमांड

नेपाल से भारत पढ़ने आते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स. (Image: Canva)

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हर साल हायर स्टडीज के लिए लाखों इंडियन स्टूडेंट विदेश जाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बड़ी संख्या में विदेशी स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए भारत का रुख करते हैं. भारत के किफायती और क्वॉलिटी एजुकेशन के साथ-साथ सांस्कृतिक विविधता दुनिया भर के स्टूडेंट्स को आकर्षित करती है. शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन(AISHE) 2023-24 की रिपोर्ट में भारत में पढ़ने आने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स से जुड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं. 

इस रिपोर्ट के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भारत के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 173 देशों के कुल 58,134 विदेशी स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया था. यह संख्या इससे पहले शैक्षणिक सत्र 2022-23 के 48,726 विदेशी स्टूडेंट्स की तुलना में ज्यादा है. इससे साफ होता है कि ग्लोबल लेवल पर भारत के इंस्टीट्यूट्स पर स्टूडेंट्स का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. 

दुनिया के टॉप 5 देश जहां से सबसे ज्यादा भारत पढ़ने आते हैं स्टूडेंट्स

दुनिया में नेपाल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को भारत पढ़ने के लिए भेजता है. कुल विदेशी स्टूडेंट्स में नेपाली स्टूडेंट्स की हिस्सेदारी 24.1% रही. इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात 7% के साथ दूसरे नंबर पर रहा. अमेरिका और बांग्लादेश दोनों की हिस्सेदारी 5.9% रही, जबकि नाइजीरिया से 5.5% और जिम्बाब्वे से 4% स्टूडेंट्स भारत पढ़ने आए. रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक विदेशी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना हुआ है. 

कौन-से राज्य हैं विदेशी स्टूडेंट्स के पसंदीदा एजुकेशनल हब?

कर्नाटक में 7,914 विदेशी स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया. इसके बाद पंजाब 7,902 विदेशी स्टूडेंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा. इन दोनों राज्यों के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की यूनिवर्सिटी में भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं. अगर विदेशी स्टूडेंट्स के पसंदीदा कोर्स की बात करें तो पहले नंबर पर अंडरग्रेजुएट कोर्स रहे. कुल विदेशी स्टूडेंट्स में 73.6% ने ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लिया, जबकि 16.8% स्टूडेंट्स ने पोस्टग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लिया. इसके अलावा स्टूडेंट्स ने रिसर्च, डिप्लोमा और दूसरे कोर्स में भी एडमिशन लिया.

इंडियन इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा किस कोर्स में एडमिशन लेते हैं विदेशी? 

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि ह्यूमेनिटीज, सोशल साइंस और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट के लिए भी विदेशी स्टूडेंट्स की पसंद बन रहा है. विषयों के मामले में विदेशी स्टूडेंट्स के बीच 32.1% के साथ आर्ट्स सबसे लोकप्रिय स्ट्रीम रही. इसके बाद 13.5% के साथ साइंस, 12.9% के साथ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और 12% के साथ कॉमर्स का नंबर रहा. 

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