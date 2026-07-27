किसी ने हार्वर्ड से पढ़ी लॉ, तो किसी ने फिजिक्स में की PhD... ये हैं भारत के 5 सबसे पढ़े-लिखे Education Ministers

आज हम आपको बताएंगे कि आजादी के बाद भारत के जितने भी शिक्षा मंत्री बने, उनमें सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे माने जाने वाले 5 शिक्षा मंत्री कौन हैं?

सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और प्रह्लाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद भारत के जितने भी शिक्षा मंत्री बने, उनमें सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे माने जाने वाले 5 मंत्री कौन हैं? भारत के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे एजुकेशन मिनिस्टर्स में से किसी ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई की, तो किसी ने फिजिक्स में पीएचडी की थी.

मुरली मनोहर जोशी

डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री (तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय) थे. वे देश के सबसे शिक्षित नेताओं में गिने जाते हैं. उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी किया और फिर यहीं से स्पेक्ट्रोस्कोपी सब्जेक्ट में पीएचडी भी किया. उनके रिसर्च वर्क चर्चा में रहते थे और राजनीति में आने से पहले उन्होंने लंबे समय तक पढ़ाया और रिसर्च से जुड़े रहे.

कपिल सिब्बल

कपिल सिब्बल 28 मई 2009 से 26 अक्टूबर 2012 तक भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री रहे. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ के सेंट जॉन्स हाई स्कूल से पूरी की. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेंट स्टीफंस कॉलेज में हिस्ट्री से बीए ऑनर्स किया. फिर उन्होंने डीयू के फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी की डिग्री हासिल की और आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल गए. यहां से उन्होंने एलएलएम किया.

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 30 मई 2019 से 7 जुलाई 2021 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे. उनके कार्यकाल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में एमए किया. साहित्य, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए उन्हें भारत और विदेश की कई यूनिवर्सिटी ने पीएचडी और डी.लिट की मानद उपाधियां भी दीं.

मौलाना अबुल कलाम आजाद

मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे. उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें अपने समय के विद्वान नेताओं में गिना जाता था. उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन ने घर पर ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करवाई थी. उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, इस्लामिक न्यायशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र और इतिहास का गहन अध्ययन किया. बाद में उन्होंने अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और दूसरे आधुनिक विषयों की पढ़ाई करके भी इनकी गहरी जानकारी हासिल की. वे कई भाषाओं में विद्वान थे और कम उम्र में ही लेखन और अध्यापन करने लगे थे.

धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021 से जुलाई 2026 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे. छात्र जीवन के दौरान वे एबीवीपी से जुड़े और छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. उन्होंने ओडिशा के तालचर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में एमए की डिग्री हासिल की. शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में NEP 2020 के क्रियान्वयन, भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास जैसी चीजों पर जोर दिया गया.



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