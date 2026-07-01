IIT से इंजीनियरिंग, फिर UPSC क्रैक कर बने IRS; अब CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल को मिला सेवा विस्तार, जानें करियर की बड़ी जिम्मेदारियां

मोदी सरकार ने 1988 बैच के IRS रवि अग्रवाल को CBDT चेयरमैन के पद पर 6 महीने का सेवा विस्तार दिया है, जानें उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आईआरएस बनने के बाद से उन्होंने अबतक किन बड़े पदों पर काम किया है...

CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल को मिला 6 महीने का सेवा विस्तार

IIT Kanpur के स्टूडेंट रहे हैं रवि अग्रवाल

1988 बैच के हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी

अपने लंबे करियर में आयकर विभाग और केंद्र सरकार के कई बड़े पदों पर किया काम

केंद्र की मोदी सरकार ने 1988 बैच के IRS रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन के पद पर 6 महीने का सेवा विस्तार दिया है. उनकी नई नियुक्ति 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. सेवा विस्तार मिलने के बाद एक बार फिर रवि अग्रवाल की शिक्षा, यूपीएससी के सफर और उनके प्रशासनिक करियर को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है.

CBDT चेयरमैन का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

आईआरएस रवि अग्रवाल का एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी मजबूत है. उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और इसके बाद इसी संस्थान से एमटेक की डिग्री हासिल की. इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की और यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर 1988 बैच के IRS इनकम टैक्स अफसर बने. नौकरी के दौरान भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी. उन्होंने IGNOU से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और बाद में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की. तकनीकी, वित्तीय और कानूनी शिक्षा का यह कॉम्बिनेशन उनके करियर के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ.

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IRS बनने के बाद अब तक किन बड़े पदों पर रवि अग्रवाल ने किया है काम?

IRS अधिकारी बनने के बाद रवि अग्रवाल ने आयकर विभाग और केंद्र सरकार के कई बड़े और अहम पदों पर काम किया. उन्होंने लंबे समय तक आयकर विभाग में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कर प्रशासन को मजबूत करने में उनकी भूमिका काफी अहम है. साल 2008 से 2015 के बीच उन्होंने अपर महानिदेशक (सिस्टम्स) और CPC-TDS से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभाली. इस दौरान आयकर विभाग की कई डिजिटल सेवाओं और सिस्टम सुधारों में उनका अहम योगदान रहा.

इसके बाद जुलाई 2015 से दिसंबर 2015 तक उन्होंने आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) के रूप में काम किया. बाद में उन्हें वित्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया. यहां उन्होंने दिसंबर 2015 से दिसंबर 2020 तक जॉइंस सेक्रेटरी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाईं. इसके बाद दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 तक उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर सेवाएं दीं.

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CBDT से कब जुड़े रवि अग्रवाल?

जनवरी 2022 में उन्हें इनकम टैक्स का प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बनाया गया. इस पद पर उन्होंने अगस्त 2023 तक काम किया. इसके बाद अगस्त 2023 से जून 2024 तक उन्होंने CBDT के मेंबर (प्रशासन) के रूप में जिम्मेदारी संभाली. इस पद पर रहते हुए उन्होंने आयकर विभाग के प्रशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक सुधारों से जुड़े कई जरूरी कामों की निगरानी की.

1 जुलाई 2024 को रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का चेयरमैन नियुक्त किया गया. इस पद पर वह भारत में प्रत्यक्ष कर प्रणाली, आयकर प्रशासन, कर नीति और टैक्स सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों का नेतृत्व कर रहे हैं. अब सरकार ने उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें एक बार फिर सेवा विस्तार दिया है.

आईआरएस रवि अग्रवाल का सफल करियर यह साबित करता है कि मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड, लगातार सीखने की इच्छा और प्रशासनिक अनुभव के दम पर किसी भी अधिकारी को देश की टॉप की संस्थाओं को लीड करने का मौका मिल सकता है. IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई, UPSC में सफलता, IRS सेवा और फिर CBDT चेयरमैन तक का उनका सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणादायक है.