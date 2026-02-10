FacebookTwitterYoutubeInstagram
सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम से लेकर डिजिटल लैब्स तक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों को दिया खास तोहफा

टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुए बीमार

मनोज नरवणे की किताब पर संसद से लेकर सोशल मीडिया पर जारी है घमासान, अब पूर्व सेना प्रमुख ने दिया बड़ा अपडेट

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज

वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

एजुकेशन

एजुकेशन

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम से लेकर डिजिटल लैब्स तक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों को दिया खास तोहफा

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली की शिक्षा क्रांति को एक नई ऊंचाई देते हुए दिलशाद गार्डन स्थित डाइट (DIET) और सर्वोदय विद्यालय, मानसरोवर गार्डन में नए शैक्षणिक ब्लॉकों का उद्घाटन किया.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 10, 2026, 07:55 PM IST

Delhi CM Rekha Gupta

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली की शिक्षा क्रांति को एक नई ऊंचाई देते हुए दिलशाद गार्डन स्थित डाइट (DIET) और सर्वोदय विद्यालय, मानसरोवर गार्डन में नए शैक्षणिक ब्लॉकों का उद्घाटन किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 101 अत्याधुनिक आईसीटी लैब्स का भी शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल बड़ी इमारतें बनाना नहीं, बल्कि उन इमारतों के भीतर बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा और तकनीक देना है.

इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री आशीष सूद, विधायक श्री हरीश खुराना सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भवनों के उद्घाटन, 101 से अधिक कंप्यूटर लैब्स की शुरुआत और नई शैक्षणिक इमारतों के लोकार्पण के माध्यम से शिक्षा विभाग ने अपने 355 दिनों के कार्यकाल में उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने लाडली फाउंडेशन और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि सरकार और समाज की साझेदारी से ही बड़े परिवर्तन संभव होते हैं. सीएसआर के माध्यम से 101 कंप्यूटर लैब्स, 2000 से अधिक कंप्यूटरों की उपलब्धता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को नई दिशा दी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश में सबसे अधिक स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, भाषा लैब, आधुनिक खेल मैदान और उत्कृष्ट शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य बनाना है. शिक्षा के साथ-साथ खेल, पोषण आदि पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग अपने एक वर्ष के कार्यकाल में 75 सीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन करने जा रहा है, जो गुणवत्ता के उच्च मानकों का प्रतीक होंगे. साथ ही ‘नींव’ पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में नैतिकता, नागरिक जिम्मेदारी और देशप्रेम को मजबूत किया जाएगा.

बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार

मुख्यमंत्री ने मानसरोवर गार्डन स्थित सर्वोदय विद्यालय में नवनिर्मित ग्राउंड प्लस 3 मंजिला विद्यालय भवन का उद्घाटन किया. इस परियोजना के तहत भवन में कुल 29 कक्षाओं सहित सभी सुविधाएं व विद्यार्थियों की संख्या और शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है. इसके अलावा दिलशाद गार्डन स्थित डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DIET) परिसर में भी ग्राउंड प्लस 3 मंजिला नवीन भवन का उद्घाटन किया गया. यह भवन में 19 कक्षाओं सहित शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचारों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त है.

इस अवसर पर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (AIF) के सीएसआर सहयोग से लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर दिल्ली के 101 सरकारी विद्यालयों में 101 उन्नत आईसीटी कंप्यूटर लैब्स स्थापित की गई हैं. प्रत्येक लैब में 20 कंप्यूटर तथा इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) उपलब्ध कराया गया है. इसके साथ ही शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए डिजिटल स्किल प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और संरचित लर्निंग सपोर्ट भी प्रदान किया जा रहा है.

