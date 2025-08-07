Twitter
'वो बढ़िया सिंगर और डांसर हैं...' MS Dhoni ने Virat Kohli को लेकर खोला बड़ा राज, Video Viral

NIACL AO Recruitment 2025: सरकारी बीमा कंपनी में अधिकारी बनने का शानदार मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़े ‘एटम बम’, बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप, EC पर उठाए गंभीर सवाल

ED से मुकेश अंबानी के रिलायंस तक, कुछ ऐसा रहा है केजरीवाल-सोरेन को अरेस्ट करने वाले कपिल राज का सफर

झारखंड के कुख्यात माफिया को STF ने किया ढेर, UP में घेराबंदी कर मारा गया 4 लाख का इनामी बदमाश

ताकत का खजाना है हिमालय के जंगलों में पाई जाने वाली ये खास जड़ी, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन

Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

Numerology: मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए आवेदन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

एजुकेशन

ED से मुकेश अंबानी के रिलायंस तक, कुछ ऐसा रहा है केजरीवाल-सोरेन को अरेस्ट करने वाले कपिल राज का सफर

IRS के 2009 बैच के अधिकारी ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर कपिल राज रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए हैं. जानें यूपीएससी क्रैक करने से लेकर कॉरपोरेट तक का उनका अबतक का सफर कैसा रहा है...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 07, 2025, 02:52 PM IST

ED से मुकेश अंबानी के रिलायंस तक, कुछ ऐसा रहा है केजरीवाल-सोरेन को अरेस्ट करने वाले कपिल राज का सफर

Kapil Raj Ex ED Officer

इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के 2009 बैच के अधिकारी ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर कपिल राज रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए हैं. इससे पहले कपिल राज ने 16 साल की सेवा के बाद व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 17 जुलाई 2025 को आधिकारिक तौर पर सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि कंपनी में कपिल राज के शामिल होने की खबर पर पूछे जाने पर RIL के प्रवक्ता ने कहा कि हम हम किसी व्यक्ति के शामिल होने या कंपनी छोड़ने पर टिप्पणी नहीं करते हैं.

हाई-प्रोफाइल मामलों का ट्रैक रिकॉर्ड

ईडी में अपने आठ साल के कार्यकाल के दौरान कपिल राज एजेंसी की कुछ सबसे हाई-प्रोफाइल जांचों का नेतृत्व करने के लिए सुर्खियों में रहे. वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति मामले और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भूमि घोटाले के मामलों में जांच अधिकारी थे. दोनों ही मामलों में धन शोधन निरोधक कानून के तहत जांच की गई थी.

यूपीएससी में लाए थे कितनी रैंक?

इससे पहले मुंबई में डिप्टी डायरेक्ट के रूप में कपिल राज प्रमुख वित्तीय धोखाधड़ी की जांच कर रहे थे जिनमें भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित मामले और डीएचएफएल और इकबाल मिर्ची से संबंधित मामले शामिल थे. कपिल राज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मूल निवासी हैं और लखनऊ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं. उन्होंने साल 2008 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 343वीं रैंक के साथ क्रैक की थी.

कॉरपोरेट में नौकरशाहों की जरूरत क्यों?

कपिल राज का आरआईएल में शामिल होना अनुभवी नौकरशाहों के टॉप कॉरपोरेट में शामिल होने के व्यापक चलन का हिस्सा है. पूर्व सीबीडीटी चेयरमैन केवी चौधरी आरआईएल के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं. आरआईएल ने हाल ही में ध्रुव एडवाइजर्स एलएलपी के संस्थापक दिनेश कनाबर को भी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है. वित्तीय जांच और अनुपालन में कपिल राज की विशेषज्ञता को देखते हुए उनकी नियुक्ति को कंपनी के नेतृत्व में एक रणनीतिक बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

