ED से मुकेश अंबानी के रिलायंस तक, कुछ ऐसा रहा है केजरीवाल-सोरेन को अरेस्ट करने वाले कपिल राज का सफर

IRS के 2009 बैच के अधिकारी ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर कपिल राज रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए हैं. जानें यूपीएससी क्रैक करने से लेकर कॉरपोरेट तक का उनका अबतक का सफर कैसा रहा है...
इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के 2009 बैच के अधिकारी ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर कपिल राज रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए हैं. इससे पहले कपिल राज ने 16 साल की सेवा के बाद व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 17 जुलाई 2025 को आधिकारिक तौर पर सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि कंपनी में कपिल राज के शामिल होने की खबर पर पूछे जाने पर RIL के प्रवक्ता ने कहा कि हम हम किसी व्यक्ति के शामिल होने या कंपनी छोड़ने पर टिप्पणी नहीं करते हैं.
ईडी में अपने आठ साल के कार्यकाल के दौरान कपिल राज एजेंसी की कुछ सबसे हाई-प्रोफाइल जांचों का नेतृत्व करने के लिए सुर्खियों में रहे. वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति मामले और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भूमि घोटाले के मामलों में जांच अधिकारी थे. दोनों ही मामलों में धन शोधन निरोधक कानून के तहत जांच की गई थी.
इससे पहले मुंबई में डिप्टी डायरेक्ट के रूप में कपिल राज प्रमुख वित्तीय धोखाधड़ी की जांच कर रहे थे जिनमें भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित मामले और डीएचएफएल और इकबाल मिर्ची से संबंधित मामले शामिल थे. कपिल राज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मूल निवासी हैं और लखनऊ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं. उन्होंने साल 2008 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 343वीं रैंक के साथ क्रैक की थी.
कपिल राज का आरआईएल में शामिल होना अनुभवी नौकरशाहों के टॉप कॉरपोरेट में शामिल होने के व्यापक चलन का हिस्सा है. पूर्व सीबीडीटी चेयरमैन केवी चौधरी आरआईएल के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं. आरआईएल ने हाल ही में ध्रुव एडवाइजर्स एलएलपी के संस्थापक दिनेश कनाबर को भी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है. वित्तीय जांच और अनुपालन में कपिल राज की विशेषज्ञता को देखते हुए उनकी नियुक्ति को कंपनी के नेतृत्व में एक रणनीतिक बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है.
