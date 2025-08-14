FMGE Result 2025: NBEMS ने जारी किया फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम का रिजल्ट, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक

NBEMS ने फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने यह एग्जाम दिया था, वे natboard.edu.in पर जाकर अपना क्वॉलिफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं...

FMGE June Result 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने जून 2025 सेशन के लिए फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना क्वॉलिफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं. FMGE June 2025 के क्वेश्चन पेपर के सभी सवालों के जवाब स्पेशलिटी फील्ड के फैकल्टी मेंबर्स ने रिव्यू किए हैं.

ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है, 'एफएमजीई जून 2025 क्वेश्चन पेपर में सभी सवालों की समीक्षा संबंधित विशेषज्ञता के फैकल्टी मेंबर्स द्वारा परीक्षा के बाद की गई ताकि सवालों और आंसर की दोनों की तकनीकी शुद्धता को वेरिफाई किया जा सके. कोई भी सवाल तकनीकी रूप से गलत नहीं पाया गया.' उम्मीदवार 21 अगस्त 2025 से एनबीईएमएस पोर्टल पर अपने पर्सनल स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

FMGE Result 2025 कैसे चेक करें?

- FMGE की ऑफिशिल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

- पब्लिक नोटिस सेशन में FMGE June Session 2025 रिजल्ट लिंक को सिलेक्ट करें.

- आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुलेगा.

- Click Here to View FMGE June 2025 Result पर क्लिक करें

- रोल नंबरों के साथ एक नया पीडीएफ दिखाई देगा.

- अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F दबाएं.

- अपनी योग्यता स्थिति को चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ को सहेजें.

FMGE जून 2025 में पास होने वाले उम्मीदवारों को आइडेंटिटी और क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के बाद FMGE पास सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसके लिए कार्यक्रम की घोषणा NBEMS वेबसाइट पर अलग से की जाएगी.

एनबीईएमएस वेबसाइट पर उपलब्ध स्कोरकार्ड को व्यक्तिगत वेरिफिकेशन के बाद जारी किए गए एफएमजीई पास सर्टिफिकेट की जगह पर किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है. ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवारी पूरी तरह से प्रोविजनल है, जो एफएमजीई जून 2025 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है. अगर किसी भी स्तर पर अयोग्यता का पता चलता है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, भले ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया हो या पास सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया हो.

