FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

FMGE 2025: NBEMS ने FMGE दिसंबर 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए विंडो खोल दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट अपने फॉर्म में करें बदलाव...

FMGE 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) दिसंबर 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे. उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपनी अपलोड की गई तस्वीर, साइन और अंगूठे के निशान में बदलाव करने की इजाजत होगी. इसके अलावा किसी दूसरी जानकारी में उम्मीदवार बदलाव नहीं कर सकेंगे.

FMGE 2025: कैसे कर पाएंगे करेक्शन विंडो का इस्तेमाल?

उम्मीदवार नीचे बताए गए चरणों का पालन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर पाएंगे-

- ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

- Examination टैब में Screening test में जाकर अपने FMGE Examinations के लिंक पर क्लिक करें.

- अब लॉगइन विंडो के लिंक पर क्लिक करें और अपने डिटेल्स एंटर करके लॉगइन कर लें.

- कैंडिडेट डैशबोर्ड में एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें.

- दिए गए फील्ड में जरूरी बदलाव करें. अपने फॉर्म को ध्यान से चेक करें और आश्वस्त होने के बाद सबमिट कर दें.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए FMGE दिसंबर 2025 का रिवाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास सेव रख लें.

इस डायरेक्ट लिंक से FMGE December 2025 का फॉर्म एडिट करने के लिए करें लॉग इन

FMGE 2025: कब आएगा एडमिट कार्ड?

ऑफिशियल डिटेल्स के मुताबिक उम्मीदवारों को अपने फॉर्म में सुधार देने के विकल्प के बाद अब NBEMS 2 जनवरी 2026 को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करेगा. इसके बाद 14 जनवरी को परीक्षा से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. FMGE 2025 की परीक्षा 17 जनवरी को देशभर के एग्जाम सेंटर में आयोजित की जाएगी. वहीं 17 फरवरी तक इस परीक्षा के नतीजे जारी किए जाने की संभावना है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर नजर बनाए रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.