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इस रिसर्च फेलोशिप में हर महीने 75,000 रुपये पाने का मौका, 11 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

अगर आपकी रिसर्च में दिलचस्पी है तो आयुष मंत्रालय आपके लिए शानदार फेलोशिप पाने का मौका लाया है, जानें इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है और इसमें हर महीने कितना स्टाइपेंड मिलेगा...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 18, 2026, 05:34 PM IST

इस रिसर्च फेलोशिप में हर महीने 75,000 रुपये पाने का मौका, 11 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

FITM Research Fellowship 2026 के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? (Image: AI)

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FITM Research Fellowship 2026: आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन ने रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2026-27 के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. यह प्रोग्राम उन योग्य भारतीय नागरिकों के लिए खुला हुआ है जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा और इसके नीतिगत पहलुओं पर रिसर्च करना चाहते हैं. यह फेलोशिप डॉक्टोरल और पोस्ट-डॉक्टोरल दोनों ही शोधार्थियों के लिए उपलब्ध है. 

FITM Research Fellowship 2026: कितनी सीटों पर मिल रही फेलोशिप?

डॉक्टोरल फेलोशिप के तहत 10 सीटें मौजूद हैं. इसमें से पांच फेलोशिप आयुष कैटिगरी और 5 फेलोशिप नॉन-आयुष कैटिगरी में दी जाएगी. सिलेक्ट किए गए डॉक्टोरल फेलो को हर महीने 70,000 रुपये दिए जाएंगे. 

इस प्रोग्राम में 10 पोस्ट डॉक्टोरल पद भी मौजूद हैं. इसमें से भी पांच पद आयुष और पांच पद नॉन आयुष कैटिगरी के लिए हैं. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 75,000 रुपये फेलोशिप की राशि दी जाएगी. यह फेलोशिप उन भारतीय नागरिकों के लिए खुली है जो डॉक्टरेट या पोस्ट-डॉक्टरेट कैटिगरी के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं.

प्रस्तावित रिसर्च भारत की पारंपरिक चिकित्सा के नीतिगत पहलुओं पर जुड़ा होना चाहिए. फेलोशिप के दिशानिर्देशों के मुताबिक, क्लिनिकल, फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोग्नॉसी रिसर्च इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर नहीं होगा. 

FITM Research Fellowship 2026: कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

पात्र उम्मीदवार FITM की ऑफिशियल वेबसाइट fitm.ris.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. अपना आवेदन सबमिट करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता मापदंडों के विस्तृत दिशानिर्देश, डॉक्यूमेंट्स और दूसरे जरूरी दिशानिर्देश चेक कर लेना चाहिए. इस फेलोशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर 2026 को रात 11:59 बजे तक है. 

FITM Research Fellowship 2026: कैसे होगा इस फेलोशिप के लिए सिलेक्शन?

FITM एक चयन समिति बनाएगा जिसमें सभी आवेदनों का मेरिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा. इस समिति का फैसला आखिरी होगा और अवॉर्ड लेटर अपनी तारीख के दो महीने के अंदर तक वैध रहेगी. 

इस फेलोशिप के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
 

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