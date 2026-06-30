भारत का पहला Offshore Airport किस राज्य में बनेगा? जानें किन देशों में पहले से हैं समुद्र के ऊपर हवाई अड्डे

भारत अपना पहला समुद्र हवाई अड्डा विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कौन-कौन से देश ऑफशोर एयरपोर्ट के मामले में आगे हैं...

महाराष्ट्र में बनने वाला है भारत का पहला समुद्री हवाई अड्डा

पालघर जिले के कोरे बीच के पास प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

MADC कर रही इस प्रोजेक्ट की निगरानी

दुनिया में जापान ऑफशोर एयरपोर्ट विकसित करने वाला टॉप देश

भारत तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में आगे बढ़ रहा है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत अब अपना पहला समुद्र के ऊपर एयरपोर्ट विकसित करने की तैयारी कर रहा है. दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने पालघर जिले के कोरे बीच के पास इस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को मंजूरी दे दी है. यह एयरपोर्ट भविष्य में मुंबई महानगर क्षेत्र के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा और इससे मुंबई और इसके आसपास के इलाकों के बढ़ते हवाई यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी.

महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (MADC) इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रही है. इस एयरपोर्ट को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन करने की योजना है. इसमें दो पैरलल रनवे बनाए जाएंगे जिससे एक साथ कई फ्लाइट्स उड़ सकेंगी. शुरुआत में इस एयरपोर्ट की हर साल लगभग 9 करोड़ यात्रियों की आवाजाही और लगभग 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करने की क्षमता होगी. यह क्षमता इसे भारत के सबसे बड़े और व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल कर सकती है.

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Offshore Airport क्या होता है?

ऑफशोर एयरपोर्ट ऐसे हवाई अड्डे होते हैं जिन्हें समुद्र के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड या समुद्र से दोबारा भूमि हासिल करके विकसित किया जाता है. इस तरह के एयरपोर्ट उन देशों में बनाए जाते हैं जहां मेन लैंड पर पर्याप्त जमीन मौजूद नहीं होती या बड़े शहरों के आसपास भूमि अधिग्रहण बेहद कठिन और महंगा होता है. समुद्र में एयरपोर्ट बनाने से शहरी इलाकों में भीड़ कम होती है और विमानों की आवाजाही भी सुचारु रूप से हो पाता है.

ऑफशोर एयरपोर्ट विकसित करने के मामले में टॉप पर कौन-सा देश?

दुनिया में जापान ऑफशोर एयरपोर्ट विकसित करने वाला टॉप देश है. ओसाका खाड़ी में बना कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है. इसे पूरी तरह आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया था और साल 1994 में इस एयरपोर्ट का संचालन शुरू हुआ. इसके अलावा चुबु सेंट्रेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोबे एयरपोर्ट और किताक्यूशु एयरपोर्ट भी जापान के प्रमुख समुद्री हवाई अड्डों में शामिल हैं.

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दुनिया के किन-किन देशों में हैं समुद्री हवाई अड्डे?

चीन भी समुद्री एयरपोर्ट विकसित करने के मामले में आगे बढ़ रहा है. बोहाई सागर में डालियान जिनझोउवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन है. यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनने वाला एयरपोर्ट होगा. इसके 2035 के आसपास पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है. इसके पूरा होने के बाद यह चीन की विमानन क्षमता को और मजबूत करेगा.

हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दुनिया के सबसे मशहूर ऑफशोर एयरपोर्ट्स में गिना जाता है. इसे लांताऊ द्वीप के पास समुद्र से दोबारा भूमि हासिल करके विकसित किया गया है और यह दुनिया के सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में शामिल है. वहीं, मकाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ताइपा द्वीप के पास समुद्र के हिस्से को भरकर बनाया गया है और यह घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए बेहद अहम है.