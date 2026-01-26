FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

पिछले टी20 वर्ल्ड कप की रनर-अप टीम इस बार होगी और खतरनाक, जानिए क्या है साउथ अफ्रीका की ताकत और कमजोरी

पिछले टी20 वर्ल्ड कप की रनर-अप टीम इस बार होगी और खतरनाक, जानिए क्या है साउथ अफ्रीका की ताकत और कमजोरी

Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

February School Holidays 2026: फरवरी के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

कई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक त्योहारों/विशेष दिनों की वजह से फरवरी के महीने में सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी मिलेगी. आइए जानते हैं इस महीने स्कूल-कॉलेज कब-कब बंद रहेंगे.

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 26, 2026, 06:24 PM IST

February School Holidays 2026: फरवरी के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

February School Holidays 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

February School Holidays 2026: फरवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी महीने में सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड सहित कई बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. इस दौरान स्टूडेंट्स को छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन ये छुट्टियां उनकी परीक्षा की तैयारी के लिए होती हैं. बोर्ड परीक्षाओं में शामिल कक्षाओं (जैसे 10वीं और 12वीं) के अलावा बाकी कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई आमतौर पर जारी रहती है. जिन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होता है, वहां की दूसरी कक्षाओं के छात्रों को भी छुट्टी दी जा सकती है या ऐसे दिनों में आधा स्कूल (Half-day) चल सकता है.

इस बीच कई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक त्योहारों/विशेष दिनों की वजह से फरवरी के महीने में सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी मिलेगी. आइए जानते हैं इस महीने स्कूल-कॉलेज कब-कब बंद रहेंगे.

फरवरी की शुरुआत में ही 1 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है जिसकी वजह से इस दिन स्कूलों में छुट्टियां रहने की संभावना है. इसके बाद 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर भी कुछ राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां रह सकती हैं. फिर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्कूल बंद रहेंगे. इसके बाद 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती पर भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी.

February School Holidays 2026: फरवरी में स्कूल-कॉलेज बंद रहने वाले दिन

1 फरवरी – गुरु रविदास जयंती
यह दिन कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश होता है. इस वजह से स्कूलों में छुट्टी रहने की संभावना होती है.

8 फरवरी – रविवार
हर रविवार की तरह इस दिन स्कूल-कॉलेज बंद रहते हैं.

12 फरवरी – स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती
कुछ राज्यों में यह दिन अवकाश के रूप में मनाया जाता है, जिससे स्कूलों में छुट्टी हो सकती है.

14 फरवरी – दूसरा शनिवार
कई स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार को भी छुट्टी रहती है.

15 फरवरी – महाशिवरात्रि
यह पवित्र त्योहार रविवार के साथ आता है, इसलिए कई स्कूलों में छुट्टी रहेगी.

19 फरवरी – छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती
यह दिन भी रविवार के साथ है, जिससे स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

22 फरवरी – रविवार
महीने का तीसरा रविवार जिसे स्कूलों में छुट्टी माना जाता है.

28 फरवरी – चौथा शनिवार
कुछ स्कूलों में महीने के चौथे शनिवार को भी छुट्टी दी जाती है.

स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल/कॉलेज की डायरी, अधिकारी नोटिस या स्थानीय राज्य शिक्षा विभाग की ऑफिशियल लिस्ट जरूर देखें ताकि आपको 2026 के अंतिम और अपडेटेड छुट्टियों का कैलेंडर मिल सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे
T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
आज रथ सप्तमी पर करें ये काम सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर, तरक्की और सफलता चूमेगी कदम
आज रथ सप्तमी पर करें ये काम सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर, तरक्की और सफलता चूमेगी कदम
MORE
Advertisement