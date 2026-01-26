February School Holidays 2026: फरवरी के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

कई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक त्योहारों/विशेष दिनों की वजह से फरवरी के महीने में सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी मिलेगी. आइए जानते हैं इस महीने स्कूल-कॉलेज कब-कब बंद रहेंगे.

February School Holidays 2026: फरवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी महीने में सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड सहित कई बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. इस दौरान स्टूडेंट्स को छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन ये छुट्टियां उनकी परीक्षा की तैयारी के लिए होती हैं. बोर्ड परीक्षाओं में शामिल कक्षाओं (जैसे 10वीं और 12वीं) के अलावा बाकी कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई आमतौर पर जारी रहती है. जिन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होता है, वहां की दूसरी कक्षाओं के छात्रों को भी छुट्टी दी जा सकती है या ऐसे दिनों में आधा स्कूल (Half-day) चल सकता है.

इस बीच कई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक त्योहारों/विशेष दिनों की वजह से फरवरी के महीने में सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी मिलेगी. आइए जानते हैं इस महीने स्कूल-कॉलेज कब-कब बंद रहेंगे.

फरवरी की शुरुआत में ही 1 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है जिसकी वजह से इस दिन स्कूलों में छुट्टियां रहने की संभावना है. इसके बाद 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर भी कुछ राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां रह सकती हैं. फिर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्कूल बंद रहेंगे. इसके बाद 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती पर भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी.

February School Holidays 2026: फरवरी में स्कूल-कॉलेज बंद रहने वाले दिन

1 फरवरी – गुरु रविदास जयंती

यह दिन कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश होता है. इस वजह से स्कूलों में छुट्टी रहने की संभावना होती है.

8 फरवरी – रविवार

हर रविवार की तरह इस दिन स्कूल-कॉलेज बंद रहते हैं.

12 फरवरी – स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती

कुछ राज्यों में यह दिन अवकाश के रूप में मनाया जाता है, जिससे स्कूलों में छुट्टी हो सकती है.

14 फरवरी – दूसरा शनिवार

कई स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार को भी छुट्टी रहती है.

15 फरवरी – महाशिवरात्रि

यह पवित्र त्योहार रविवार के साथ आता है, इसलिए कई स्कूलों में छुट्टी रहेगी.

19 फरवरी – छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती

यह दिन भी रविवार के साथ है, जिससे स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

22 फरवरी – रविवार

महीने का तीसरा रविवार जिसे स्कूलों में छुट्टी माना जाता है.

28 फरवरी – चौथा शनिवार

कुछ स्कूलों में महीने के चौथे शनिवार को भी छुट्टी दी जाती है.

स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल/कॉलेज की डायरी, अधिकारी नोटिस या स्थानीय राज्य शिक्षा विभाग की ऑफिशियल लिस्ट जरूर देखें ताकि आपको 2026 के अंतिम और अपडेटेड छुट्टियों का कैलेंडर मिल सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.