UPSC में पहले अटेम्प्ट में मिली असफलता, बढ़ गया था वजन, जानें IAS परी बिश्नोई ने कैसे घटाया 45 किलो Weight

आज हम आपको आईएएस परी बिश्नोई की वेट लॉस जर्नी बताने वाले हैं. यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने 45 किलो वजन बढ़ा लिया था जानें वह कैसे फैट टू फिट हुईं...

परी बिश्नोई के लिए आईएएस अधिकारी बनने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर यूपीएससी की तैयारी के दौरान अपने भावनात्मक उतार-चढ़ाव के बारे में खुलकर बात की. 2017 में अपने पहले यूपीएससी अटेम्प्ट में असफलता का सामना करने से लेकर तनाव के कारण बढ़ते वजन से जूझने तक उनकी कहानी लाखों उम्मीदवारों के लिए प्रेरणादायक है.

साल 2017 में यूपीएससी परीक्षा में असफल प्रयास के बाद परी ने राजस्थान स्थित अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया. इसके बाद अलगाव का एक कठिन दौर शुरू हुआ. शहर की भागदौड़ से दूर वह सामाजिक मेलजोल से दूर हो गई और निराशा और अनिश्चितता से जूझती रहीं. भावनात्मक तनाव ने जल्द ही शारीरिक रूप ले लिया और इस तनाव से निपटने के लिए उन्होंने खाने का सहारा लेना शुरू कर दिया और आखिरकार उनका वजन लगभग 45 किलो बढ़ गया. बढ़ते वजन ने उसे न केवल शरीर में बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी भारी महसूस कराया.

असफलता के बाद सफलता का स्वाद

हालांकि निराशा का यह दौर हमेशा के लिए नहीं रहा. जब परी को दो साल बाद यूपीएससी के इंटरव्यू का कॉल आया तो उसके अंदर कुछ बदल गया. उन्होंने तय किया कि इस बार उनकी लड़ाई सिर्फ रैंक या पद के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और पहचान को फिर से हासिल करने के लिए है. नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बदलने पर फोकस किया. लगातार एक्सरसाइज, वजन उठाकर, पौष्टिक खाना और ताजा भरपूर स्वस्छ आहार के साथ उन्होंने कठोर अनुशालन का पालन किया. उनके शारीरिक परिवर्तन ने उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित किया और वह एनर्जेटिक महसूस करने लगीं.

गलतियों से सीखा सबक

परी ने अपनी पिछली तैयारी के दौरान की गई गलतियों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पिछले टॉपर्स की अपनाई गई रणनीतियों का विश्लेषण किए बिना कोचिंग क्लासेस को आंख मूंदकर फॉलो किया. उनके पास कोई निर्धारित टाइम टेबल नहीं था और कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक लक्ष्य नहीं थे और दृष्टिकोण में स्पष्टता का अभाव था. परीक्षा पैटर्न या पिछले पेपरों पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने केवल वही पढ़ा जिसमें उनकी रुचि थी. इन गलतियों को उन्होंने सुधारा.

2019 में परी बिश्नोई ने आखिरकार 30वीं रैंक के साथ यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और अपने लंबे समय से देखे गए सपने को हकीकत में बदल लिया. उनकी शादी भाजपा नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल बिश्नोई के पोते भव्य बिश्नोई से हुई है. इस साल की शुरुआत में इस जोड़े ने अपनी बेटी वेदा का स्वागत किया. परी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार जब ज़िंदगी आपको गिराए, तब उठ खड़े होने में है.

