JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का पर्सेंटाइल सिस्टम क्या है? आसान भाषा में समझिए इससे रैंक कैलकुलेट करने का तरीका

JEE Main में चयन केवल मार्क्स से नहीं बल्कि पर्सेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से तय होता है. ऐसे में आसान भाषा में समझिए कि जेईई मेन्स का परसेंटाइल सिस्टम क्या है और इससे रैंक का कैसे अनुमान लगाया जा सकता है...

हर साल देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए लाखों उम्मीदवार Joint Entrance Examination Main यानी JEE Main की परीक्षा देते हैं. रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों को रॉ स्कोर, पर्सेंटाइल और रैंक के बीच का अंतर समझने में दिक्कत होती है. कई बार किसी छात्र के नंबर अच्छे होते हैं लेकिन उसका पर्सेंटाइल अपेक्षा से कम दिखता है, जबकि दूसरे छात्र कम नंबर पर भी बेहतर रैंक पा लेते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि JEE Main में चयन केवल मार्क्स से नहीं बल्कि पर्सेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से तय होता है.

क्या होता है JEE Mains का रॉ स्कोर?

परीक्षा में मिले कुल नंबरों को रॉ स्कोर कहा जाता है. इसका कैलकुलेशन परीक्षा के लिए अपनाई गई मार्किंग सिस्टम के अनुसार सही उत्तरों के लिए मिले नंबरों और गलत उत्तरों के लिए काटे गए अंकों को जोड़कर की जाती है. आपका रॉ स्कोर आपके प्रदर्शन को दर्शाता है, लेकिन उसी सेशन और उसके बाद के सेशन में समान परीक्षा देने वाले दूसरे छात्रों की तुलना में आपके सापेक्ष प्रदर्शन को नहीं बताता.

क्या है JEE Mains का पर्सेंटाइल सिस्टम?

JEE Main में प्रदर्शन केवल रॉ स्कोर यानी सही जवाबों से मिले कुल अंक पर आधारित नहीं होता. परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक पर्सेंटाइल सिस्टम का उपयोग करती है, जिसमें हर शिफ्ट में बैठे छात्रों के प्रदर्शन की तुलना की जाती है. यहां पर्सेंटाइल और प्रतिशत अलग चीजें हैं. प्रतिशत बताता है कि आपको कुल अंक का कितना हिस्सा मिला, जबकि पर्सेंटाइल बताता है कि आपने परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों में कितने प्रतिशत छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया. उदाहरण के तौर पर 90 पर्सेंटाइल का मतलब है कि आपने 90% उम्मीदवारों से बेहतर स्कोर किया, यह जरूरी नहीं कि आपको 90% अंक मिले हों.

NTA JEE Main परीक्षा कई दिनों और अलग-अलग शिफ्टों में कराती है ताकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा दे सकें. अलग शिफ्टों में प्रश्नपत्र का कठिनाई स्तर थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन आधारित पर्सेंटाइल सिस्टम लागू किया जाता है. हर शिफ्ट का पर्सेंटाइल उसी शिफ्ट के प्रदर्शन के आधार पर निकाला जाता है और बाद में सभी शिफ्टों को एक समान स्केल पर लाया जाता है. इसी प्रक्रिया से फाइनल NTA स्कोर बनता है जो एडमिशन और रैंकिंग में इस्तेमाल होता है.

JEE Main के स्कोरकार्ड में हर विषय का NTA पर्सेंटाइल और कुल पर्सेंटाइल दोनों दिखते हैं. यह स्कोर उम्मीदवार की सापेक्ष स्थिति बताता है, यानी बाकी छात्रों की तुलना में उसका प्रदर्शन कैसा रहा. उदाहरण के लिए अगर किसी उम्मीदवार का पर्सेंटाइल 70 है तो इसका मतलब है कि उसने 70% उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन किया और लगभग 30% उम्मीदवार उससे आगे रहे.

कैसे निकलती है JEE Mains की ऑल इंडिया रैंक?

अखिल भारतीय रैंक यानी AIR निकालने के लिए मुख्य रूप से दो चीजें अहम होती हैं. पहली उम्मीदवार का पर्सेंटाइल स्कोर और दूसरी परीक्षा में शामिल कुल उम्मीदवारों की संख्या, जिसे परीक्षा के बाद NTA जारी करती है. सामान्य अनुमान के लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि आपसे आगे आने वाले छात्रों की संख्या लगभग (100 − P) ÷ 100 × N के बराबर हो सकती है, जहां P पर्सेंटाइल और N कुल उम्मीदवार हैं. इसी आधार पर अनुमानित रैंक का अंदाजा लगाया जाता है, हालांकि असली AIR ऑफिशियल मेरिट लिस्ट से ही तय होती है.

मान लीजिए किसी छात्र का पर्सेंटाइल 70 है और परीक्षा में कुल 10 लाख उम्मीदवार शामिल हुए. इस स्थिति में लगभग 3 लाख उम्मीदवार उससे आगे हो सकते हैं, इसलिए उसकी अनुमानित रैंक करीब 3 लाख के आसपास हो सकती है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह केवल अनुमान होता है, असली रैंक कई दूसरे फैक्टर और टाई-ब्रेकिंग नियमों के बाद घोषित की जाती है इसलिए JEE Main का रिजल्ट समझते समय केवल मार्क्स नहीं बल्कि पर्सेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक तीनों को साथ देखकर ही सही स्थिति का अंदाजा लगाया जाना चाहिए.

परसेंटाइल का ऑल इंडिया रैंक पर क्या असर पड़ता है?

ऑल इंडिया रैंक (AIR) निर्धारित करने के लिए परसेंटाइल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के इच्छुक छात्रों को IIT, NIT और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में काउंसलिंग और एडमिशन का फायदा मिलता है. परसेंटाइल में मामूली सा अंतर यानी 99.5 से 99.9 के बीच स्कोर करने वाले छात्र का स्कोर बहुत मायने रखता है क्योंकि इस स्तर पर टॉप स्कोर करने वाले छात्रों के स्कोर लगभग समान होते हैं इसलिए एक ही सेशन में कम नंबरों और हाई परसेंटाइल के साथ भी बेहतर रैंक हासिल की जा सकती है. रॉ स्कोर से पता चलता है कि आपने परीक्षा में कितना नंबर हासिल किए जबकि परसेंटाइल से पता चलता है कि आपने अपने सेशन में दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में कितना अच्छा प्रदर्शन किया.

