Explained: नवोदय विद्यालय में पढ़ाई है कितनी सस्ती? इन 6 वजहों से यहां बच्चों का एडमिशन कराना पसंद करते हैं पैरेंट्स

नवोदय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए इतना कॉम्पिटीशन क्यों होता है और आपका बच्चा इस स्कूल में कैसे एडमिशन पा सकता है और इसकी फीस कितनी होती है? जानें JNV से जुड़े सारे सवालों के जवाब...

नवोदय विद्यालय के 9वीं-11वीं कक्षाओं में लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन

30 सितंबर 2026 है आवेदन की आखिरी तारीख

छठी से आठवीं तक नहीं लगती कोई फीस, 9-12वीं तक देनी होती है मामूली फीस

फिलहाल 3,14,285 स्टूडेंट्स देशभर के नवोदय विद्यालयों में कर रहे पढ़ाई

नवोदय विद्यालय समिति ने देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में एकेडमिक सेशन 2027-28 के लिए नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य स्टूडेंट्स जो खाली सीटों पर अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल पर 30 सितंबर 2026 तक ऐसा कर सकते हैं.

ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होता है और इसमें एडमिशन पाने के लिए इतना कॉम्पिटीशन क्यों होता है और आपका बच्चा इस स्कूल में कैसे एडमिशन पा सकता है और इसकी फीस कितनी होती है? आज हम जेएनवी से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको देंगे.

जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसे मिलता है एडमिशन?

जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सहशिक्षा आवासीय विद्यालय है जिसका प्रशासन और वित्त पोषण भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति करता है. यह स्कूल खासतौर से ग्रामीण इलाकों से आने वाले प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए है. नवोदय विद्यालय में छठी, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में एडमिशन पाया जा सकता है. छठी कक्षा में एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से मिलता है. वहीं, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में एडमिशन लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से मिलता है.





नवोदय विद्यालय की फीस कितनी है?

यह स्कूल सीबीएसई से संबद्ध है और अगर आपको यहां एडमिशन मिल जाता है तो आपको शिक्षा के साथ-साथ आवास, स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें फ्री में मिलती हैं. कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को विद्यालय विकास निधि में हर महीने 600 रुपये देने होते हैं लेकिन इसमें भी सरकारी मानदंडों के मुताबिक छूट का प्रावधान है. एससी और एसटी वर्ग, दिव्यांग स्टूडेंट्स, लड़कियां और वह परिवार जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे है, उन्हें इस मासिक राशि से छूट मिलती है. वहीं, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को नौवीं से ग्यारहवीं कक्षा के लिए हर महीने 1,500 रुपये या उन्हें मिलने वाला चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (दोनों में से जो भी कम हो) फीस के तौर पर देना होता है.

भारत में कुल कितने नवोदय विद्यालय हैं?

नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, देशभर के 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 665 नवोदय विद्यालय हैं. इनमें अरुणाचल प्रदेश में 20, केरल में 14, चंडीगढ़ में 1, उत्तराखंड में 13, असम में 30, तेलंगाना में 15, नगालैंड में 11 और सिक्किम में 4 नवोदय विद्यालय हैं. तमिलनाडु भारत का इकलौता राज्य है जिसमें एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है. फिलहाल 3,14,285 स्टूडेंट्स देशभर के इन नवोदय विद्यालयों से पढ़ाई कर रहे हैं.

नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना क्यों पसंद करते हैं पैरेंट्स?