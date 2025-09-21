Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई

नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां

Shardiya Navratri 2025 Wishes: नवरात्रि के पावन मौके पर प्रियजनों को करें विश, यहां से भेजें शुभकामना संदेश

अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'

जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

Bihar Election: बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए किया बड़ा ऐलान, टैबलेट-स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद

PM मोदी आज 5 बजे करेंगे देश को संबोधित, कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

अब सफर में प्यास बुझाना होगा सस्ता, Indian Railways ने घटाए रेल नीर के दाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई

एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई

Shardiya Navratri 2025 Wishes: नवरात्रि के पावन मौके पर प्रियजनों को करें विश, यहां से भेजें शुभकामना संदेश

नवरात्रि के पावन मौके पर प्रियजनों को करें विश, यहां से भेजें शुभकामना संदेश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां

नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां

जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कई टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए बंपर भर्तियां निकली हैं. जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे भरें फॉर्म...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 21, 2025, 02:10 PM IST

एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई

Eklavya School Recruitment 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी NESTS ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कई टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं. भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करना है. एकलव्य विद्यालयों में कुल 7,267 पद भरे जाएंगे.

शिक्षक और छात्रावास वार्डन सहित कई पदों के लिए योग्य उम्मीदवार emrs.tribal.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी और छात्रावास वार्डन जैसे पदों के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार पात्रता मानदंड, आवेदन शुल्क और प्रक्रिया विवरण समझने के लिए शिक्षक भर्ती अधिसूचना जरूर पढ़ लें. 

यह भी पढ़ें- कौन हैं दृष्टिहीन IAS आयुषी जिन्होंने बिग बी को भी किया भावुक? मां के सपोर्ट से अंधेरे में यूं चमकी आशा की किरण

19 अक्टूबर से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी. एकलव्य मॉडल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन NESTS द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

Eklavya School Recruitment 2025: पदों की डिटेल्स

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 7,267 रिक्त पद भरे जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित पद शामिल हैं-
- पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी): 1,460 पद (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों में)
– ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी): 2,550 पद (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जैसे विषयों में)
– क्षेत्रीय भाषाओं के लिए टीजीटी: 223 पद
– संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी), और पुस्तकालयाध्यक्ष: 1,189 पद
– हॉस्टल वार्डन: 635 पद

यह भी पढ़ें- क्या होती है किंग कोबरा की Dry Bite? जानें इस 'जहर के राजा' के बारे में रहस्यमयी बातें

Eklavya School Recruitment 2025 चयन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड

टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ-साथ बी.एड जैसी शिक्षण योग्यता आवश्यक है. हॉस्टल वार्डन जैसे पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं. प्रत्येक पद के लिए विस्तृत शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है.

Eklavya School Recruitment 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1 – NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2 – Recruitment Application Form पर क्लिक करें.
स्टेप 3 – जरूरी डिटेल्स भरें.
स्टेप 4 – आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
स्टेप 5 – फॉर्म जमा करें और आगे के इस्तेमाल के लिए प्रिंट आउट ले लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Donald Trump की वजह से बांग्लादेश में फिर होगा सत्ता परिवर्तन, शेख हसीना की होगी वापसी? 
Donald Trump की वजह से बांग्लादेश में फिर होगा सत्ता परिवर्तन, शेख हसीना की होगी वापसी?
कब्ज का रामबाण इलाज है ये सफेद चीज, जानें कैसे करें इस्तेमाल
कब्ज का रामबाण इलाज है ये सफेद चीज, जानें कैसे करें इस्तेमाल
Rashifal 11 November 2024: कर्क वालों को व्यापार में होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क वालों को व्यापार में होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
पुतिन के 'किले' पर अटैक, Ukraine ने मॉस्को पर दागे 34 ड्रोन, रूस की कई उड़ानें डायवर्ट
पुतिन के 'किले' पर अटैक, Ukraine ने मॉस्को पर दागे 34 ड्रोन, रूस की कई उड़ानें डायवर्ट
Pushpa 2 में हुई इस हसीना की एंट्री, Allu Arjun के साथ डांस फ्लोर पर लगाएंगी आग, मेकर्स ने रिलीज की झलक
Pushpa 2 में हुई इस हसीना की एंट्री, Allu Arjun के साथ डांस फ्लोर पर लगाएंगी आग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान
कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान
Kalash Sthapana Vidhi-Muhurat: नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त 
नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE