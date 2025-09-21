एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई

IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक
एजुकेशन
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कई टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए बंपर भर्तियां निकली हैं. जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे भरें फॉर्म...
अगर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी NESTS ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कई टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं. भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करना है. एकलव्य विद्यालयों में कुल 7,267 पद भरे जाएंगे.
शिक्षक और छात्रावास वार्डन सहित कई पदों के लिए योग्य उम्मीदवार emrs.tribal.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी और छात्रावास वार्डन जैसे पदों के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार पात्रता मानदंड, आवेदन शुल्क और प्रक्रिया विवरण समझने के लिए शिक्षक भर्ती अधिसूचना जरूर पढ़ लें.
यह भी पढ़ें- कौन हैं दृष्टिहीन IAS आयुषी जिन्होंने बिग बी को भी किया भावुक? मां के सपोर्ट से अंधेरे में यूं चमकी आशा की किरण
19 अक्टूबर से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी. एकलव्य मॉडल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन NESTS द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 7,267 रिक्त पद भरे जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित पद शामिल हैं-
- पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी): 1,460 पद (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों में)
– ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी): 2,550 पद (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जैसे विषयों में)
– क्षेत्रीय भाषाओं के लिए टीजीटी: 223 पद
– संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी), और पुस्तकालयाध्यक्ष: 1,189 पद
– हॉस्टल वार्डन: 635 पद
यह भी पढ़ें- क्या होती है किंग कोबरा की Dry Bite? जानें इस 'जहर के राजा' के बारे में रहस्यमयी बातें
टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ-साथ बी.एड जैसी शिक्षण योग्यता आवश्यक है. हॉस्टल वार्डन जैसे पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं. प्रत्येक पद के लिए विस्तृत शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है.
स्टेप 1 – NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2 – Recruitment Application Form पर क्लिक करें.
स्टेप 3 – जरूरी डिटेल्स भरें.
स्टेप 4 – आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
स्टेप 5 – फॉर्म जमा करें और आगे के इस्तेमाल के लिए प्रिंट आउट ले लें.
