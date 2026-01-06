EMRS Answer Key 2025: EMRS ESSE की आंसर की nests.tribal.gov.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

दिल्ली- 11वीं क्लास का छात्र था मृतक मोहित, पुलिस ने हत्या के आरोप में 6 नाबालिग पकड़े, 16 साल के मोहित की पीट-पीटकर हत्या की, इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ था, विपक्ष भ्रम पैदा करना चाहता है- CM योगी, हत्या के बाद इलाके में भारी पुलिसबल तैनात, नाबालिग की हत्या के बाद इलाके में तनाव | G राम G कानून सबके हित में बना-CM योगी, कांग्रेस कानून पर सवाल खड़े कर रही है- योगी, देश के संसाधनों पर डकैती डाली गई- CM योगी, पहले की सरकारों में जनता त्रस्त थी-CM योगी, पहले मनरेगा में ज्यादा भ्रष्टाचार था- CM योगी
EMRS Answer Key 2025: नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन (NESTS) ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल (EMRS) स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन (ESSE) 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक...
EMRS Answer Key 2025: नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन (NESTS) ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल (EMRS) स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन (ESSE) 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर अपनी स्कैन की गई OMR आंसर शीट के साथ आंसर की चेक कर सकते हैं.
ईएमआरएस भर्ती अभियान के अंतर्गत आने वाले सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है. इनमें ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (TGT), पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), हॉस्टल वॉर्डन, अकाउंटेंट और दूसरे कई पदों पर भर्तियां होनी है. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी.
EMRS ESSE 2026 की आंसर की चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल NESTS पोर्टल पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना होगा. इसके बाद Display of Scanned Image of OMR Answer Sheet and Answer Key for ESSE 2025 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके लॉगइन करें. लॉगइन करने के बाद स्कैन किया गया OMR आंसर शीट और प्रोविजनल आंसर की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें.
NESTS ने स्पष्ट किया है कि जारी की गई आंसर की प्रोविजनल है, फाइनल नहीं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने उत्तरों और आधिकारिक उत्तरों का ध्यानपूर्वक मिलान करें. किसी भी प्रकार की गलती होने पर उम्मीदवार ऑब्जेक्शन करा सकते हैं जिसके लिए ₹1000 प्रति प्रश्न का शुल्क देना होगा. सभी वैलिड ऑब्जेक्शन की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी.
इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें EMRS Answer Key 2025
ईएमआरएस की भर्ती प्रक्रिया मल्टी लेवल सिलेक्शन प्रोसेस का पालन करती है. इसमें मुख्य रूप से ऑफलाइन, ओएमआर-बेस्ड मोड में आयोजित स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिसिएंशी टेस्ट शामिल है. आवेदन किए गए पद के आधार पर जैसे प्रिंसिपल जैसे सीनियर पोस्ट के लिए उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट या इंटरव्य में भी शामिल होना पड़ सकता है. फाइनल स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शामिल हैं और लिखित परीक्षा और उसके बाद के पोस्ट स्पेसिफिक स्टेप में प्रदर्शन के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाती है.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑब्जेक्शन प्रोसेस, फाइनल आंसर की और ईएमआरएस ईएसएसई भर्ती के आगे के चरणों से संबंधित अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल एनईएसटीएस वेबसाइट पर जाएं.
