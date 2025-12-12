EMRS Admit Card 2025: इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट, जानें परीक्षा हॉल में किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

(NESTS) ने EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) के लिए EMRS एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) के लिए EMRS एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने इसके लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

EMRS Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1. ऑफिशियल वेबसाइट nests.tribal.gov.in या emrs.tribal.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर रिक्रूटमेंट या लेटेस्ट अपडेट में जाकर EMRS Admit Card 2025 या ESSE 2025 Hall ticket के लिंक पर क्लिक करें.

3. आपको लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा. अपना एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) एंटर करें.

4. डिटेल्स और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.आपका EMRS एडमिट कार्ड 2025 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

इस लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

EMRS Admit Card 2025: एग्जाम हॉल में किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पडे़गी-

- एडमिट कार्ड जिसमें उम्मीदवार की तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो.

- एक मूल, वैध फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस).

- उसी फोटो आईडी कार्ड की सेल्फ वेरिफाइड फोटोकॉपी.

- हाल ही की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें (ध्यान रखें यह वही तस्वीर हो जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड की हो).

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरामदायक कपड़े पहनें जिससे सुरक्षा जांच सुचारू रूप से हो सके.

EMRS Admit Card 2025: एग्जाम हॉल में किन चीजों की है मनाही?

-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, कैलकुलेटर.

-स्टडी मैटेरियर: कोई भी नोट्स, किताबें, पेपर या लिखित सामग्री.

-व्यक्तिगत सामान: बैग, बटुआ, पर्स या कोई भी नुकीली वस्तु.

