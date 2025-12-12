FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Indigo को 58 करोड़ का टैक्स नोटिस, 4 इंस्पेक्टर टर्मिनेट, आज 54 फ्लाइट कैंसिल | पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर, नई बाबरी पर जुटी हजारों की भीड़, पढ़ी गई नमाज, 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने रखी थी नींव | अंडर 19 एशिया कप क्रिकेटः वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 56 बॉल में लगाई सेंचुरी

दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत, सराय काले खां से चलेगी नई नमो भारत और मेट्रो, आसान होगा Noida Airport तक सफर

दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत, सराय काले खां से चलेगी नई नमो भारत और मेट्रो, आसान होगा Noida Airport तक सफर

ICSI CS Admit Card December 2025: कंपनी सेक्रेटरी दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, icsi.edu से ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

कंपनी सेक्रेटरी दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

वैभव सूर्यवंशी ने Asia Cup 2025 में जड़ा पहला शतक, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल

वैभव सूर्यवंशी ने Asia Cup 2025 में जड़ा पहला शतक, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल

धुरंधर के अक्षय खन्ना ने ये फिल्में कर दी थी रिजेक्ट, आमिर ने की थी एक Film, कमाएं थे 200 करोड़

धुरंधर के अक्षय खन्ना ने ये फिल्में कर दी थी रिजेक्ट, आमिर ने की थी एक Film, कमाएं थे 200 करोड़

नींद में क्यों मुस्कुराते हैं नवजात बच्चे? समझें इसके पीछे का साइंस

नींद में क्यों मुस्कुराते हैं नवजात बच्चे? समझें इसके पीछे का साइंस

क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान

क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान

एजुकेशन

एजुकेशन

EMRS Admit Card 2025: इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट, जानें परीक्षा हॉल में किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

(NESTS) ने EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) के लिए EMRS एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 12, 2025, 12:16 PM IST

EMRS Admit Card 2025: इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट, जानें परीक्षा हॉल में किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

EMRS Admit Card 2025

नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) के लिए EMRS एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने इसके लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

EMRS Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1. ऑफिशियल वेबसाइट nests.tribal.gov.in या emrs.tribal.gov.in पर जाएं.
2. होमपेज पर रिक्रूटमेंट या लेटेस्ट अपडेट में जाकर EMRS Admit Card 2025 या ESSE 2025 Hall ticket के लिंक पर क्लिक करें.
3. आपको लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा. अपना एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) एंटर करें. 
4. डिटेल्स और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.आपका EMRS एडमिट कार्ड 2025 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
5. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

इस लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

EMRS Admit Card 2025: एग्जाम हॉल में किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पडे़गी-
- एडमिट कार्ड जिसमें उम्मीदवार की तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो.
- एक मूल, वैध फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस).
- उसी फोटो आईडी कार्ड की सेल्फ वेरिफाइड फोटोकॉपी.
- हाल ही की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें (ध्यान रखें यह वही तस्वीर हो जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड की हो).
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरामदायक कपड़े पहनें जिससे सुरक्षा जांच सुचारू रूप से हो सके.

EMRS Admit Card 2025: एग्जाम हॉल में किन चीजों की है मनाही?

-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, कैलकुलेटर.
-स्टडी मैटेरियर: कोई भी नोट्स, किताबें, पेपर या लिखित सामग्री.
-व्यक्तिगत सामान: बैग, बटुआ, पर्स या कोई भी नुकीली वस्तु.

