सीबीएसई बोर्ड ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं. कई स्टेट बोर्ड के भी नतीजे जारी हो चुके हैं, वहीं कुछ के जारी होने वाले हैं. इन सबके बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. सबसे पहले इसे उनकी मां माये मस्क ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. इसमें उनकी प्रतिभा की झलक दिखाई दे रही है.

एक्स पर पोस्ट करते हुए माये मस्क ने लिखा, 'फोटो छांटते समय मुझे 17 साल की उम्र में एलन मस्क के कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट के नतीजे मिले. मेरा जीनियर बेटा. एक प्राउड मॉम! इसके बाद सोशल मीडिया पर तुरंत यह पोस्ट वायरल हो गई और लोग एलन मस्क की दिमाग की तारीफ करने लगे. 1989 के इस डॉक्यूमेंट में प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के डायरेक्टर के सिग्नेचर हैं.

