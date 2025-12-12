FacebookTwitterYoutubeInstagram
DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

एजुकेशन

एजुकेशन

बुजुर्ग ने DM को समझा आम आदमी, फिर अफसर ने दिया ऐसा जवाब कि लोग बोले- 'यही होते हैं असली अधिकारी'

सरकारी पदों पर आसीन बड़े अफसरों से बात करने में अक्सर आम लोग घबराते हैं लेकिन दतिया के डीएम स्वप्निल वानखेड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसकी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. देखें आखिर इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 12, 2025, 03:19 PM IST

बुजुर्ग ने DM को समझा आम आदमी, फिर अफसर ने दिया ऐसा जवाब कि लोग बोले- 'यही होते हैं असली अधिकारी'

IAS Swapnil Wankhede

अक्सर कहा जाता है कि गांवों के लोग न केवल सरल होते हैं बल्कि भोले भी होते हैं. मध्य प्रदेश के दतिया जिले में डीएम ऑफिस में आए एक बुजुर्ग का वीडियो इस कहावत को सच साबित कर रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है. बुजुर्ग और दतिया के डीएम स्वप्निल वानखेड़े के बीच की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.  

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो के अनुसार एक बुजुर्ग अपनी लंबे समय से लंबित पेंशन के लिए कलेक्टर कार्यालय में मदद मांगने पहुंचे. हाथ में कागजात लिए हुए उन्होंने सामने बैठे कलेक्टर से पूछा कि क्या आप मुझे कलेक्टर साहब के पास ले जा सकते हैं. इसपर कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं ही साहब हूं. बुजुर्ग को विश्वास ही नहीं हुआ और उन्हें देखकर लगा मानो वे असमंजस में पड़ गए हों.

बुजुर्ग ने दोबारा पूछा कि क्या आप ही कलेक्टर साहब हैं तो डीएम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्यों, क्या मैं वैसा नहीं दिखता? बुजुर्ग की घबराहट देखकर कलेक्टर ने उनसे कागजात ले लिए, उसे पढ़ा और बुजुर्ग को पेंशन मिलने के लिए आश्वस्त किया, 'आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं आपका काम यहीं करवा दूंगा. आपकी पेंशन जल्द ही शुरू हो जाएगी.' भावुक होकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जोड़कर अधिकारी को आशीर्वाद दिया.

कौन हैं डीएम स्वप्निल वानखेड़े?

दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े पहले भी अपने सरल स्वभाव को लेकर चर्चा में आ चुके हैं. इससे पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे एक अनाथ बच्ची और उसके भाई-बहनों की मदद और उन्हें पढ़ाई की सुविधाएं दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मदद करते नजर आए थे. 

स्वप्निल वानखेड़े 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं. ऐसे समय में जब सरकारी ऑफिसों को अक्सर काफी हाई-फाई समझा जाता है, उनकी विनम्रता ने अधिकारियों के प्रति आम लोगों के विश्वास को बहाल किया है.

