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CRPF CoBRA की कमान संभालने वालीं पहली महिला IPS संजुक्ता पराशर के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें UPSC में लाई थीं कौन-सी रैंक

CRPF CoBRA की कमान संभालने वालीं पहली महिला IPS संजुक्ता पराशर के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें UPSC में लाई थीं कौन-सी रैंक

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CRPF CoBRA की कमान संभालने वालीं पहली महिला IPS संजुक्ता पराशर के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें UPSC में लाई थीं कौन-सी रैंक

आईपीएस संजुक्ता पराशर को सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट की कमान सौंपी गई है, जानें उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई कहां से की है और उनका यूपीएससी क्रैक करने के बाद करियर का सफर कैसा रहा है...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 16, 2026, 06:12 PM IST

CRPF CoBRA की कमान संभालने वालीं पहली महिला IPS संजुक्ता पराशर के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें UPSC में लाई थीं कौन-सी रैंक

IPS Sanjukta Parashar बनीं सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट की चीफ. (Image: Sanjukta Parashar Insta)

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आईपीएस संजुक्ता पराशर को सीआरपीएफ की विशेष कमांडो यूनिट CoBRA का महानिरीक्षक बनाया गया है. इसके साथ ही वह इस एलीट जंगल वॉरफेयर फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं. 2006 बैच की असम-मेघालय कैडर की आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर को असम की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है. 

उन्हें यह नाम उनके असम में किए गए उग्रवाद विरोधी अभियानों के कारण मिला. 2013-14 में सोनितपुर की एसपी रहते हुए उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के खिलाफ चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाई थी. 

आईपीएस संयुक्ता पराशर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां?

संजुक्ता पराशर का एजुकेशनल बैकग्राउंड बेहद मजबूत है. उन्होंने असम के होली चाइल्ड स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में उच्च शिक्षा हासिल की. उन्होंने JNU से एमए के साथ एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई की है. 

आईपीएस संयुक्ता पराशर को यूपीएससी में मिली थी कितनी रैंक?

आईपीएस संजुक्ता पराशर ने साल 2006 की सिविल सेवा परीक्षा में 85वीं रैंक हासिल की थी. इतनी शानदार रैंक होने के बावजूद उन्होंने आईएएस की जगह भारतीय पुलिस सेवा को चुना. उन्हें असम-मेघालय कैडर आवंटित किया गया. उनकी शुरुआती सर्विस में असम के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में जिम्मेदारियां शामिल रहीं और बाद में उन्होंने राज्य पुलिस में कई बड़े पदों पर काम किया.

आईपीएस संयुक्ता पराशर ने अबतक के करियर में किन बड़े पदों पर किया काम?

उन्होंने अपने कैडर में काम करने के अलावा NIA में भी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच का अनुभव हासिल किया. NIA में उनके कार्यकाल ने उनके करियर में फील्ड ऑपरेशन के साथ-साथ आतंकवाद विरोधी जांच का अनुभव भी जोड़ा. CoBRA की जिम्मेदारी संभालने से पहले वह असम पुलिस की CID विंग में IG के पद पर तैनात थीं.

अब CoBRA की कमान संभालने के बाद उनकी जिम्मेदारी का दायरा और बढ़ गया है. यह बल कठिन जंगली इलाकों में उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए जाना जाता है. मणिपुर में लंबे समय से जातीय हिंसा और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की वजह से हाल ही CoBRA बटालियन की तैनाती यहां भी की गई थी. आईपीएस संयुक्ता पराशर के उग्रवाद विरोधी अभियान, राज्य पुलिस में नेतृत्व के साथ-साथ एनआईए में जांच का अनुभव भी इस बटालियन के नेतृत्व में उनके बहुत काम आने वाला है.
 

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