FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बादशाह के 'टटिहरी' गाने पर हरियाणा में विवाद, तस्वीरों को लेकर आपत्ति, महिला आयोग ने भेजा नोटिस

बादशाह के 'टटिहरी' गाने पर हरियाणा में विवाद, तस्वीरों को लेकर आपत्ति, महिला आयोग ने भेजा नोटिस

दिल्ली से लंदन-पेरिस तक छा रही आदिवासी पेंटिंग, Tribes Art Fest में 15 लाख की इस पेंटिंग पर क्यों टिक रही सबकी नजर?

दिल्ली से लंदन-पेरिस तक छा रही आदिवासी पेंटिंग, Tribes Art Fest में 15 लाख की इस पेंटिंग पर क्यों टिक रही सबकी नजर?

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शरीर में Hormonal Imbalance का पता कैसे चलता है? जानिए इसके लक्षण 

शरीर में Hormonal Imbalance का पता कैसे चलता है? जानिए इसके लक्षण

UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया है. आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की है और एक डॉक्टर बनने से लेकर सिविल सेवक बनने तक का उनका सफर कैसा रहा है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 06, 2026, 05:38 PM IST

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

Anuj Agnihotri UPSC Result 2025 (Photo: Social Media)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर टॉप किया है. राजस्थान के छोटे से शहर रावतभाटा के रहने वाले 26 वर्षीय अनुज ने देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया है. उनके पिता के.बी. अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजलीघर में कार्यरत हैं जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. साधारण परिवार से आने वाले अनुज की सफलता मेहनत और धैर्य की एक प्रेरक कहानी मानी जा रही है.

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं अनुज अग्निहोत्री?

अनुज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रावतभाटा के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से की, जहां से उन्होंने दसवीं कक्षा पास की और पढ़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्होंने कोटा के MB पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बारहवीं कक्षा पूरी की. स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया और देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक AIIMS Jodhpur से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही उनमें समाज और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की इच्छा पैदा हुई, जिसने उन्हें सिविल सेवा की ओर प्रेरित किया.

मेडिकल एंट्रेंस में लाए थे 215वीं रैंक

मेडिकल में उज्ज्वल भविष्य होने के बावजूद अनुज ने देश की सेवा करने के उद्देश्य से यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. अपने अकादमिक बैकग्राउंड के कारण उन्होंने मेडिकल साइंस को ही अपना वैकल्पिक विषय चुना. उन्होंने इस परीक्षा में कुल तीन प्रयास दिए और लगातार अपनी रणनीति और तैयारी को बेहतर करते रहे. 

अपने शुरुआती प्रयासों में ही उन्होंने Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service यानी DANICS में जगह बना ली थी, जो केंद्र सरकार की ग्रुप बी सिविल सेवा मानी जाती है. इसके बाद उनकी नियुक्ति दिल्ली में एसडीएम के पद पर हुई थी. इसके बाद भी उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और आखिरकार ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया. अनुज ने साल 2023 में एम्स जोधपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी ऑल इंडिया 215वीं रैंक हासिल की थी.

अनुज ने किसे दिया सफलता का श्रेय?

मीडिया इंटरव्यू में अनुज की सादगी और विनम्रता साफ दिखाई देती है. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सफलता के बारे में कहा कि वे अपनी उपलब्धि का बड़ा श्रेय किस्मत, परिवार के समर्थन और सही मार्गदर्शन को देते हैं. तैयारी के दौरान उन्होंने ऑनलाइन संसाधनों का काफी उपयोग किया और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान से मार्गदर्शन भी लिया.

ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था. उन्होंने अगस्त 2025 में मुख्य परीक्षा दी और फरवरी 2026 में इंटरव्यू का सामना किया. यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है, जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं. एक मेडिकल ग्रेजुएट से देश की सबसे बड़ी परीक्षा में टॉप करने तक का अनुज अग्निहोत्री का सफर उनके अनुशासन, मेहनत और देश सेवा के प्रति मजबूत संकल्प को दर्शाता है. उनकी सफलता आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शरीर में Hormonal Imbalance का पता कैसे चलता है? जानिए इसके लक्षण 
शरीर में Hormonal Imbalance का पता कैसे चलता है? जानिए इसके लक्षण
UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज
BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज
Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 
Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट
UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी
डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी
पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच
पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच
MORE
Advertisement
धर्म
Shanidev Blessings: शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
Rang Panchami 2026: कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
Horoscope 5 March: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Maas 2026: होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
MORE
Advertisement