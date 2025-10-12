Add DNA as a Preferred Source
एजुकेशन

एजुकेशन

RBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

आज हम आपको बताएंगे कि RBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता के पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं और उन्होंने अबतक किन बड़े पदों पर काम किया है...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 12, 2025, 04:36 PM IST

RBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

Sonali Sen Gupta RBI

सोनाली सेन गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. इससे पहले वह आरबीआई के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस में कर्नाटक की रीजनल डायरेक्टर थीं. आज हम आपको बताएंगे कि बैंकर सोनाली सेन गुप्ता के पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं और उन्होंने अबतक किन बड़े पदों पर काम किया है.

सोनाली सेन गुप्ता का एजुकेशन बैकग्राउंड

केंद्रीय बैंक में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ सोनाली सेन गुप्ता ने फाइनेंशियल इनक्यूजन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलेपमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन और सुपरविजन सहित कई अहम क्षेत्रों में काम किया है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अब वह कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोजेक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इनक्लूजन एंड डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालेंगी. 

सोनाली सेन गुप्ता के पास बैंकिंग और फाइनेंस में एमबीए के साथ पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री है और वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं. 

अबतक किन बड़े पदों पर सोनाली सेन गुप्ता ने किया है काम?

आरबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें वित्तीय समावेशन के लिए जी20 वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई) और ओईसीडी का वित्तीय शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफई) शामिल हैं. उन्होंने राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी काम किया है और आरबीआई की नीति और नियामक ढांचे को आकार देने वाली विभिन्न आंतरिक और बाह्य समितियों में भाग लिया है.

वर्तमान में वह इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के बोर्ड में आरबीआई की नामित निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

