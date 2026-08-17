NTA पर शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी सख्त, हर परीक्षा प्रक्रिया का होगा गहन ऑडिट, जानें क्या-क्या बदलेगा

शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एनटीए पर सख्त रुख अपनाया है और अब तक हुई परीक्षाओं में खामियों की रिपोर्ट मांगी है. जानें उन्होंने एनटीए को सुधार के लिए कौन-कौन से निर्देश दिए...

शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार, 17 अगस्त 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक कर एजेंसी की सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का गहन ऑडिट कराने के निर्देश दिए. साथ ही, 2026 में अब तक आयोजित परीक्षाओं में सामने आई खामियों और उन्हें दूर करने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है. बैठक में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, NTA डायरेक्टर और दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद रहे. बता दें, प्रह्लाद जोशी को 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.

विवादों के घेरे में रहा नीट यूजी से लेकर सीयूईटी तक का एग्जाम

यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब NTA की परीक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है. हाल ही में यूजीसी नेट जून 2026 के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स के प्रश्नपत्रों में कई तरह की गलतियां सामने आने के बाद NTA ने इन तीनों विषयों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया. इससे पहले एनटीए को नीट यूजी एग्जाम को लेकर भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था.

3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को कथित पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं से जुड़े इनपुट के बाद 12 मई को रद्द कर दिया गया था. इसके बाद करीब 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए रि-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित कराई गई. इस मामले की जांच CBI को भी सौंपी गई थी.

यूजीसी नेट और नीट के अलावा एनटीए से जुड़ा एक और एग्जाम विवादों के घेरे में रहा. सीयूईटी यूजी के एग्जाम के दौरान भी तकनीकी समस्या सामने आई थी. 30 मई को कई परीक्षा केंद्रों पर पहली शिफ्ट की परीक्षा शुरू होने में टेक्निकल दिक्कतों के कारण देरी हुई. NTA के मुताबिक, करीब 73,106 उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों पर मौजूद थे और उनका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका था. इनमें से 69,341 उम्मीदवारों ने तो एग्जाम दे दिया लेकिन 3,765 उम्मीदवार परीक्षा दोबारा शुरू होने से पहले केंद्र से चले गए. इन उम्मीदवारों के लिए NTA ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया था.

शिक्षा मंत्री ने एनटीए को क्या दिए निर्देश?

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, प्रह्लाद जोशी ने NTA को एग्जाम प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही परीक्षा से जुड़े गोपनीय संचालन CONOPS के ढांचे, सेफ रूम्स, एयर-गैप्ड सिस्टम और डिवाइट डिपॉजिट प्रोटोकॉल को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है. इन उपायों का मकसद परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा बढ़ाना, एग्जाम सेंटर पर डिजिटल और फिजिकल सिक्योरिटी को मजबूत करना और किसी भी तरह की अन-ऑथराइज्ड पहुंच की संभावना को कम करना है.

एनटीए ने शिक्षा मंत्री को क्या दी जानकारी?

मीटिंग में एनटीए ने शिक्षा मंत्री को एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी. इनमें संगठन के भीतर विशेषज्ञता बढ़ाने, तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े फील्ड में प्रोफेशनल लोगों को शामिल करना भी शामिल है. एनटीए में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, टेस्ट सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइकोमेट्रिक जैसे फील्ड में एक्सपर्ट लीडरशिप पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा एजेंसी एग्जाम सिस्टम को मजबूत करने के लिए साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स, क्वेश्चन पेपर डिजाइन और दूसरे टेक्निकल फील्ड के विशेषज्ञों को भी शामिल कर रही है. एनटीए ने बताया कि 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया गया है. इनमें से कुछ पर नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में कड़ा कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा.