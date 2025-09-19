DUSU Election 2025: 20 लाख का फंड, अलग से ऑफिस... जानिए DUSU अध्यक्ष को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

Jolly LLB 3 Review: कॉमेडी-इमोशन का जबरदस्त धमाका है जॉली एलएलबी 3, कोर्टरूम ड्रामा सीट से रखेगा बांधे
DUSU president Election Result 2025: डूसू दुनिया का सबसे बड़ा छात्र निकाय है. इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, लेकिन पहला चुनाव 1954 में हुआ था. गजराज बहादुर नागर डूसू के पहले अध्यक्ष चुने गए थे.
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने जीत की हैट्रिक लगाई है. एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की है. आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं. उन्होंने NSUI की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी को 16,196 वोटों से हराया है. आइये जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ क्या है? इसका चुनाव क्यों इतना अहम माना जाता है, जो नेशनल पॉलिटिक्स तक असर डालता है.
DUSU दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्र संघ है. जिसके अंदर करीब 91 कॉलेज आते हैं. डूसू दुनिया का सबसे बड़ा छात्र निकाय है. इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, लेकिन पहला चुनाव 1954 में हुआ था. गजराज बहादुर नागर डूसू के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, वो इस पद पर एक साल तक रहे. DUSU अध्यक्ष का काम छात्रों की समस्यओं को सुनना, मुद्दों को उठाना और यूनिवर्सिटी प्रशासन तक उनकी बात पहुंचाना होता है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के लिए चार पदों में पर चुनाव होता है. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव. इनमें अध्यक्ष पद सबसे पावरफुल होता है. वहीं, छात्रों की ओर से यूनिवर्सिटी के तमाम कामकाज देखता है. DUSU के पदाधिकारियों का कार्यकाल 11 महीने का होता है. 12 महीने में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ को चुनाव करना पड़ता है.
डूसू प्रेसिडेंस को यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलग से ऑफिस दिया जाता है. वह यूनवर्सिटी में तमाम फैसलों में शामिल रहता है. छात्रों के हित में वह यूनिवर्सिटी प्रशासन के किसी भी फैसले पर आपत्ति जता सकता है. छात्रों की जब कोई समस्या नहीं सुनी जाती तो वह अपनी शिकायत लेकर अध्यक्ष के पास जाता है. अध्यक्ष जरूरी मसलों पर विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के साथ चर्चा कर उस समस्या का निवारण करता है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष का पद राजनीतिक में कदम रखने की सीढ़ी माना जाता है. 1954 से लेकर अब तक तमाम ऐसे नेता हुए जिनकी शुरूआत DUSU चुनाव से हुई. इनमें गजराज बहादुर नागर, अरुण जेटली, अजय माकन, विजय गोयल और अल्का लांबा जैसे नेताओं का नाम शामिल है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन संगठन को करीब 20 लाख रुपये का फंड जरूर दिया जाता है. जिसे अध्यक्ष को कल्चरल एक्टिविटीज, इवेंट और रिसर्च पर खर्च करना होता है. DUSU के पूर्व प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि डूसू के चारों पदाधिकारियों 5-5 लाख रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा उनके खाते में नहीं होता, बल्कि एक कमेटी के पास होता है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए होता है. इन पदों के लिए उम्मीदवार विभिन्न छात्र संगठनों से आते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) आदि. चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले सभी कॉलेज के छात्र वोट डालते हैं. जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वही उस पद पर जीत जाता है.
