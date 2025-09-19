Add DNA as a Preferred Source
DUSU Election Result 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर बजा ABVP डंका, प्रेसिडेंट पद समेत 3 सीटों पर मारी बाजी

DUSU Chunav Result 2025: अदिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव (DUSU Election Result 2025) में ABVP ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की है. जबकि NSUI के खाते में सिर्फ उपाध्यक्ष का पद गया है.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 19, 2025, 04:10 PM IST

DUSU Election Result 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर बजा ABVP डंका, प्रेसिडेंट पद समेत 3 सीटों पर मारी बाजी

Delhi University Election Result 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपना परचम लहराया है. ABVP ने चार में से तीन पदों पर कब्जा जमाया है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के खाते में सिर्फ एक उपाध्यक्ष का पद गया है. एबीवीपी के आर्यन मान अध्यक्ष बने हैं. आर्यन ने NSUI की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी को 16 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है.

एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की है. इस बार छात्र संगठनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. सबसे बड़ा मुकाबला अध्यक्ष पद को लेकर था. ABVP की तरफ से आर्यन मान मैदान में थे, जबकि NSUI जोसलिन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बनाया. आर्यन को 28,841 वोट मिले, जबकि नंदिता 12,645 वोट ही पा सकीं.

किसको कितने वोटों से मिली जीत

वहीं, उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल झांसला ने कब्जा जमाया. राहुल ने करीब 8792 वोटों से ABVP के गोविंद तंवर को मात दी. गोविंद को 20,547 वोट मिले. सचिव पद पर ABVP के कुणाल चौधरी को 23,779 वोट मिले, जबकि NSUI के कबीर 16, 117 वोट ही पा सके. संयुक्त सचिव पद के लिए एबीवीपी की तरफ से दीपिका झा और एनएसयूआई के लवकुश भडाना मैदान में थे. दीपिका 21,825 और लवकुश को 17,380 वोट मिले.

बता दें कि इस साल DUSU के चुनाव में 4 पदों के लिए 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. 52 केंद्रों के 195 मतदान बूथ पर वोटिंग हुई थी. 36 कॉलेजों और विभागों में सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाले थे. जिनमें कुल 1,33,412 मत दर्ज किए गए. मतदान के दौरान NSUI ने ABVP पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया कि हंसराज और किरोड़ीमल कॉलेज में नामों के आगे नीली स्याही लगा दी गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

