Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

Divorce Loan: लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम

Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

Divorce Loan: लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?

लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

देशभर के राज्यों में त्योहारों की वजह से अक्टूबर के पहले हफ्ते में कई दिनों तक स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी. जानें किस राज्य में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 29, 2025, 12:11 PM IST

Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Dussehra School Holiday

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नवरात्रि, दशहरा और दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ कई राज्यों के स्कूलों ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है. कुछ राज्यों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह तक की छुट्टियों की घोषणा की है जबकि कुछ ने स्थानीय रीति-रिवाजों और आधिकारिक कैलेंडर के आधार पर छोटी अवधि के लिए छुट्टियों की घोषणा की है.

पश्चिम बंगाल में कब-कब रहेगी छुट्टी?

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा साल का सबसे बड़ा त्योहार है और इस दौरान स्कूल लंबे समय तक बंद रहते हैं. आधिकारिक तौर पर छुट्टियां 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलती हैं, हालांकि कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्कूलों को 24 और 25 सितंबर को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है. 7 अक्टूबर के बाद कक्षाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

दिल्ली में शरदकालीन छुट्टियां

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शरदकालीन अवकाश की घोषणा की है. चूंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और यह दशहरा के साथ मेल खाता है इसलिए स्कूल 3 अक्टूबर को फिर से खुलेंगे. प्राइवेट स्कूल भी इसी तरह के कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं हालांकि इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं.

महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा तक कब बंद रहेंगे स्कूल

महाराष्ट्र ने 29 सितंबर को कई ज़िलों में स्कूल बंद करने की घोषणा की है. अधिकारियों ने लोगों को घर के अंदर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में छुट्टियों का कार्यक्रम अलग-अलग है. बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में स्कूल 27 सितंबर से बंद हैं और 2 अक्टूबर के बाद खुलेंगे.

चूंकि शिक्षा विभाग राज्य और जिला स्तर पर नोटिस जारी करते हैं और प्राइवेट स्कूल कभी-कभी अपने कैलेंडर को फॉलो करते हैं इसलिए पैरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अलग-अलग संस्थानों से छुट्टियों की सटीक तारीखों की पुष्टि कर लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Weather Update: दिल्ली एनसीआर समेत UP-बिहार में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather Update: दिल्ली एनसीआर समेत UP-बिहार में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, जानिए देशभर के मौसम का हाल
CJI बनते ही संजीव खन्ना ने Supreme Court में उठाया सख्त कदम, वकीलों को मानना होगा अब ये खास नियम
CJI बनते ही संजीव खन्ना ने Supreme Court में उठाया सख्त कदम, वकीलों को मानना होगा अब ये खास नियम
CM Yogi का कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना, 'वोट के लिए परिवार को जलाने वालों का नाम नहीं बता रहे खरगे'
CM Yogi का कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना, 'वोट के लिए परिवार को जलाने वालों का नाम नहीं बता रहे खरगे'
रात को सोने से पहले ये एक काम करना कभी न भूलें, शरीर की सारी परेशानियां हो जाएंगी छूमंतर
रात को सोने से पहले ये एक काम करना कभी न भूलें, शरीर की सारी परेशानियां हो जाएंगी छूमंतर
Delhi Nursery Admission 2025: दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन का शेड्यूल जारी, जानें किस तारीख से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन
दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन की तारीख का ऐलान, यहां जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?
लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी
वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी
गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम
गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE