Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

देशभर के राज्यों में त्योहारों की वजह से अक्टूबर के पहले हफ्ते में कई दिनों तक स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी. जानें किस राज्य में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज...

नवरात्रि, दशहरा और दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ कई राज्यों के स्कूलों ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है. कुछ राज्यों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह तक की छुट्टियों की घोषणा की है जबकि कुछ ने स्थानीय रीति-रिवाजों और आधिकारिक कैलेंडर के आधार पर छोटी अवधि के लिए छुट्टियों की घोषणा की है.

पश्चिम बंगाल में कब-कब रहेगी छुट्टी?

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा साल का सबसे बड़ा त्योहार है और इस दौरान स्कूल लंबे समय तक बंद रहते हैं. आधिकारिक तौर पर छुट्टियां 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलती हैं, हालांकि कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्कूलों को 24 और 25 सितंबर को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है. 7 अक्टूबर के बाद कक्षाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद है.

दिल्ली में शरदकालीन छुट्टियां

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शरदकालीन अवकाश की घोषणा की है. चूंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और यह दशहरा के साथ मेल खाता है इसलिए स्कूल 3 अक्टूबर को फिर से खुलेंगे. प्राइवेट स्कूल भी इसी तरह के कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं हालांकि इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं.

महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा तक कब बंद रहेंगे स्कूल

महाराष्ट्र ने 29 सितंबर को कई ज़िलों में स्कूल बंद करने की घोषणा की है. अधिकारियों ने लोगों को घर के अंदर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में छुट्टियों का कार्यक्रम अलग-अलग है. बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में स्कूल 27 सितंबर से बंद हैं और 2 अक्टूबर के बाद खुलेंगे.

चूंकि शिक्षा विभाग राज्य और जिला स्तर पर नोटिस जारी करते हैं और प्राइवेट स्कूल कभी-कभी अपने कैलेंडर को फॉलो करते हैं इसलिए पैरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अलग-अलग संस्थानों से छुट्टियों की सटीक तारीखों की पुष्टि कर लें.

