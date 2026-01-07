FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DU में एडमिशन का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, जानें CUET के तहत एडमिशन पर अहम अपडेट

DU में एडमिशन का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, जानें CUET के तहत एडमिशन पर अहम अपडेट

क्या था वो वाक्या, जिसकी वजह से संजय गांधी ने रातोंरात तुर्कमान गेट पर चलवा दिया था बुलडोजर

क्या था वो वाक्या, जिसकी वजह से संजय गांधी ने रातोंरात तुर्कमान गेट पर चलवा दिया था बुलडोजर

मकर संक्रांति के बहाने सियासी संदेश दे रहे तेज प्रताप यादव, NDA नेताओं से नजदीकी के क्या मायने

मकर संक्रांति के बहाने सियासी संदेश दे रहे तेज प्रताप यादव, NDA नेताओं से नजदीकी के क्या मायने

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल

जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल

कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी

कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर

इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

DU में एडमिशन का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, जानें CUET के तहत एडमिशन पर अहम अपडेट

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ग्रेजुएशन की एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी है. जानें कैसे मिलेगा एडमिशन...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 07, 2026, 07:43 PM IST

DU में एडमिशन का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, जानें CUET के तहत एडमिशन पर अहम अपडेट

DU Admission 2026 (File Photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ग्रेजुएशन की एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी है. इसमें यह पुष्टि की गई है कि प्रवेश प्रक्रिया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी यूजी 2026) के माध्यम से ही जारी रहेगी. विस्तृत डीयू यूजी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2026 को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (यूजी) पोर्टल admission.uod.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है जिसमें इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जरूरी दिशानिर्देश दिए गए हैं.

लेटेस्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के पात्रता मानदंडों के अनुरूप आवेदकों के लिए CUET UG 2026 परीक्षा में केवल उन्हीं सब्जेक्ट में शामिल होना अनिवार्य है जो उन्होंने 12वीं क्लास में पढ़े थे. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के सीनियर सेकेंडरी लेवल पर न पढ़े गए विषयों में भी CUET परीक्षा देने की अनुमति दिए जाने के बावजूद डीयू ने अपने मौजूदा एडमिशन नियमों को बरकरार रखने का फैसला लिया है. इसके मुताबिक स्टूडेंट्स को उन सब्जेक्ट के आधार पर CUET में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें उन्होंने कक्षा 12 में नहीं चुना था. DU ने यह भी साफ किया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए ग्रेजुएशन एंट्रेस प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

DU में एडमिशन को लेकर क्या हैं नियम?

रजिस्ट्रेशन के दिशानिर्देशों के अनुसार रेगुलर कैटिगरी के आवेदकों में भारतीय नागरिक और प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) शामिल हैं. अतिरिक्त कोटा के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in के माध्यम से CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और परीक्षा देनी होगी. हालांकि सिर्फ CUET पास करने से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले यह जरूरी नहीं है. उम्मीदवारों को सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेकर एडमिशन के लिए DU CSAS (UG) पोर्टल admission.uod.ac.in पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा.

DU SOL में कैसे मिल पाएगा एडमिशन?

स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) में एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. आवेदकों को sol.du.ac.in के माध्यम से आवेदन करना होगा और SOL और नॉन-कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) में प्रवेश CUET मार्क्स के आधार पर नहीं होगा बल्कि सीटें कक्षा 12 के अंकों के आधार पर आवंटित की जाएंगी. इसी तरह NCWEB के इच्छुक उम्मीदवारों को ncwebadmission.uod.ac.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. NCWEB वर्तमान में BA और BCom कोर्स करवाता है जिसमें एडमिशन पूरी तरह से कक्षा 12 की मेरिट के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विदेशी नागरिकों के लिए भी प्रावधान किए हैं जिसके तहत प्रत्येक ग्रेजुएट कोर्स में 10% अतिरिक्त सीटें आरक्षित की गई हैं. विदेशी स्टूडेंट्स के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए fsr.du.ac.in नाम का एक खास एडमशन पोर्टल शुरू किया गया है.

CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जुड़े नियम

CUET के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के संबंध में DU ने बताया है कि लिस्ट A और लिस्ट B के विषयों में पिछले साल की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. फिलहाल लिस्ट A में 14 लैंग्वेज शामिल हैं जबकि लिस्ट B में 22 सब्जेक्ट हैं. गौरतलब है कि पिछले साल लिस्ट B से 5 सब्जेक्ट- लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, टीचर ट्रेनिंग, इंटरप्रन्योरशिप और नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रेक्टिस ऑफ इंडिया, हटा दिए गए हैं. 

दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्तमान में 91 कॉलेज, 86 विभाग और 16 संकाय हैं जो 65 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करते हैं. हालांकि ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए CUET केंद्रीय तंत्र बना हुआ है लेकिन कई दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने इसके कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की है जिसमें शैक्षणिक कैलेंडर में व्यवधान और प्रवेश संबंधी प्रक्रियाओं में देरी का हवाला दिया गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल
जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
Theatre Release: 'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में
'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में
दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि
दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
Numerology: बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं 
बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं
2026 Shubh Muhurat: इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
Surya Remedies: 2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
Sakat Chauth Moonrise Time 2026: आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
MORE
Advertisement