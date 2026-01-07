DU में एडमिशन का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, जानें CUET के तहत एडमिशन पर अहम अपडेट

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ग्रेजुएशन की एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी है. जानें कैसे मिलेगा एडमिशन...

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ग्रेजुएशन की एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी है. इसमें यह पुष्टि की गई है कि प्रवेश प्रक्रिया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी यूजी 2026) के माध्यम से ही जारी रहेगी. विस्तृत डीयू यूजी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2026 को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (यूजी) पोर्टल admission.uod.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है जिसमें इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जरूरी दिशानिर्देश दिए गए हैं.

लेटेस्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के पात्रता मानदंडों के अनुरूप आवेदकों के लिए CUET UG 2026 परीक्षा में केवल उन्हीं सब्जेक्ट में शामिल होना अनिवार्य है जो उन्होंने 12वीं क्लास में पढ़े थे. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के सीनियर सेकेंडरी लेवल पर न पढ़े गए विषयों में भी CUET परीक्षा देने की अनुमति दिए जाने के बावजूद डीयू ने अपने मौजूदा एडमिशन नियमों को बरकरार रखने का फैसला लिया है. इसके मुताबिक स्टूडेंट्स को उन सब्जेक्ट के आधार पर CUET में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें उन्होंने कक्षा 12 में नहीं चुना था. DU ने यह भी साफ किया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए ग्रेजुएशन एंट्रेस प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

DU में एडमिशन को लेकर क्या हैं नियम?

रजिस्ट्रेशन के दिशानिर्देशों के अनुसार रेगुलर कैटिगरी के आवेदकों में भारतीय नागरिक और प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) शामिल हैं. अतिरिक्त कोटा के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in के माध्यम से CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और परीक्षा देनी होगी. हालांकि सिर्फ CUET पास करने से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले यह जरूरी नहीं है. उम्मीदवारों को सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेकर एडमिशन के लिए DU CSAS (UG) पोर्टल admission.uod.ac.in पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा.

DU SOL में कैसे मिल पाएगा एडमिशन?

स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) में एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. आवेदकों को sol.du.ac.in के माध्यम से आवेदन करना होगा और SOL और नॉन-कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) में प्रवेश CUET मार्क्स के आधार पर नहीं होगा बल्कि सीटें कक्षा 12 के अंकों के आधार पर आवंटित की जाएंगी. इसी तरह NCWEB के इच्छुक उम्मीदवारों को ncwebadmission.uod.ac.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. NCWEB वर्तमान में BA और BCom कोर्स करवाता है जिसमें एडमिशन पूरी तरह से कक्षा 12 की मेरिट के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विदेशी नागरिकों के लिए भी प्रावधान किए हैं जिसके तहत प्रत्येक ग्रेजुएट कोर्स में 10% अतिरिक्त सीटें आरक्षित की गई हैं. विदेशी स्टूडेंट्स के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए fsr.du.ac.in नाम का एक खास एडमशन पोर्टल शुरू किया गया है.

CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जुड़े नियम

CUET के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के संबंध में DU ने बताया है कि लिस्ट A और लिस्ट B के विषयों में पिछले साल की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. फिलहाल लिस्ट A में 14 लैंग्वेज शामिल हैं जबकि लिस्ट B में 22 सब्जेक्ट हैं. गौरतलब है कि पिछले साल लिस्ट B से 5 सब्जेक्ट- लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, टीचर ट्रेनिंग, इंटरप्रन्योरशिप और नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रेक्टिस ऑफ इंडिया, हटा दिए गए हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्तमान में 91 कॉलेज, 86 विभाग और 16 संकाय हैं जो 65 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करते हैं. हालांकि ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए CUET केंद्रीय तंत्र बना हुआ है लेकिन कई दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने इसके कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की है जिसमें शैक्षणिक कैलेंडर में व्यवधान और प्रवेश संबंधी प्रक्रियाओं में देरी का हवाला दिया गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.