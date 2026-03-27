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DSSSB Result 2026: DSSSB ने कई पदों के लिए हुई परीक्षाओं के जारी किए नतीजे, dsssb.delhi.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

DSSSB ने कई पदों के लिए हुई परीक्षाओं के जारी किए नतीजे, dsssb.delhi.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

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DSSSB Result 2026: DSSSB ने कई पदों के लिए हुई परीक्षाओं के जारी किए नतीजे, dsssb.delhi.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

DSSSB ने सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल PGT (इंग्लिश) और डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन (DoE) में टीजीटी (सोशल साइंस) पुरुष सहित कई वैकेंसी के लिए रिजल्ट जारी कर दिए हैं. जानें डिटेल्स....

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Jaya Pandey

Updated : Mar 27, 2026, 02:14 PM IST

DSSSB Result 2026: DSSSB ने कई पदों के लिए हुई परीक्षाओं के जारी किए नतीजे, dsssb.delhi.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

DSSSB Result 2026 (Image: AI Generated)

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DSSSB Result 2026: अगर आप साल 2025 की DSSSB की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं तो आपके लिए बेहद अहम खबर है. दरअसल दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल PGT (इंग्लिश) और डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन (DoE) में टीजीटी (सोशल साइंस) पुरुष सहित कई वैकेंसी के लिए रिजल्ट जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

एनडीएमसी में पीजीटी (अंग्रेजी) के पद के लिए आयोजित टियर 1 परीक्षा में शामिल हुए 2,007 उम्मीदवारों का रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे. बोर्ड ने लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों को मिले नंबरों के आधार पर विभिन्न पदों के लिए कैटिगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए है. टियर 1 परीक्षा 7 जुलाई और 11 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी.

DSSSB Result 2026: अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Result सेक्शन के अंतर्गत संबंधित पदों के लिए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसे सेव करके रख लें. 

DSSSB Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को फरवरी 2026 में अपना E Document जमा करने के लिए कहा गया था. बोर्ड ने जानकारी दी है कि दो उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर अपना ई-डॉक्यूमेंट जमा करने में विफल रहे हैं और इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है.

रिजल्ट मुख्य रूप से टियर 1 परीक्षा और पीजीटी (इंग्लिश) और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों के अपने संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म में किए गए दावों के आधार पर तैयार किए गए हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in को नियमित अंतराल पर विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है.

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