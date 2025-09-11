जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर
Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका
भरोसे और विश्वास पर टिका है भारत-नेपाल के बीच बेटी-रोटी का रिश्ता
Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार
कौन हैं कुलमान घीसिंग? नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद संभाल सकते हैं अंतरिम सरकार की कमान
Shardiya Navratri 2025: पितृपक्ष समाप्ति के अगले दिन से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि, जानें तारीख से लेकर घटस्थापना का शुभ मुहूर्त
क्या फ्लाइट में बच्चों की भी लगती है टिकट? आपमें से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे ये बातें!
DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन के लिए किन योग्यताओं की होगी जरूरत
9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया
एजुकेशन
अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. यहां जानें सारे डिटेल्स...
अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने 1180 सहायक शिक्षक पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 के बीच ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
दिल्ली प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष न्यूनतम 50 फीसदी मार्क्स के साथ 2 साल D.El.Ed डिप्लोमा होना चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार को सीटेट पास किया हुआ होना चाहिए और हिन्दी/उर्दू/पंजाबी भाषा को सेकेंडरी लेवल पर पास किया हुआ होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये का फीस देना होगा. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन को आवेदन शुल्क से छूट दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं.
जिन कैंडिडेट्स का डीएसएसएसबी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए सिलेक्शन होगा, उन्हें 35,400 -1,12,400/- (पे लेवल-06) ग्रुप बी के मुताबिक वेतन मिलेगा, साथ ही उन्हें दूसरे भत्ते भी दिए जाएंगे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.