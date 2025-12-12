DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

DSSSB ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अगर आप 10वीं पास हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जानें डिटेल्स....

DSSSB MTS Notification 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. पात्र उम्मीदवार कुल 714 पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए भर्ती प्रक्रिया 17 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक चलेगी.

DSSSB MTS Notification 2025: पात्रता मानदंड

मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है. साथ ही इसके लिए आयु सीमा 7 नवंबर 2025 को 18 से 27 वर्ष है. इस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के लिए 302 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 77, ओबीसी के लिए 212 पद, एससी के लिए 70 और एसटी के लिए 53 पदों पर भर्तियां की जानी हैं.

DSSSB MTS Notification 2025: आवेदन शुल्क

फॉर्म भरने के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी महिला आवेदकों को शुल्क से छूट दी गई है. आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या दूसरे उपलब्ध डिजिटल माध्यमों से ऑनलाइन किया जा सकता है.

DSSSB MTS Notification 2025: चयन प्रक्रिया

डीएसएसएसबी एमटीएस पदों के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा. इसका मूल्यांकन पोस्ट कोड 803/25 के अंतर्गत किया जाएगा. यह एग्जाम दो घंटे का होगा और इसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे. हर सेक्शन 40 अंकों का होगा. इसमें सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा.

यहां क्लिक कर पढ़ें ऑफिशियल नोटफिकेशन

