FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई को NIA कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा | केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जनगणना 2027 के लिए बजट मंजूर, 11,718 करोड़ की स्वीकृति दी गई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 

Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

DSSSB ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अगर आप 10वीं पास हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जानें डिटेल्स....

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 12, 2025, 04:19 PM IST

DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

DSSSB MTS Notification 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

DSSSB MTS Notification 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. पात्र उम्मीदवार कुल 714 पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए भर्ती प्रक्रिया 17 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक चलेगी. 

DSSSB MTS Notification 2025: पात्रता मानदंड

मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है. साथ ही इसके लिए आयु सीमा 7 नवंबर 2025 को 18 से 27 वर्ष है. इस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के लिए 302 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 77, ओबीसी के लिए 212 पद, एससी के लिए 70 और एसटी के लिए 53 पदों पर भर्तियां की जानी हैं. 

DSSSB MTS Notification 2025: आवेदन शुल्क

फॉर्म भरने के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी महिला आवेदकों को शुल्क से छूट दी गई है. आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या दूसरे उपलब्ध डिजिटल माध्यमों से ऑनलाइन किया जा सकता है.

DSSSB MTS Notification 2025: चयन प्रक्रिया

डीएसएसएसबी एमटीएस पदों के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा. इसका मूल्यांकन पोस्ट कोड 803/25 के अंतर्गत किया जाएगा. यह एग्जाम दो घंटे का होगा और इसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे. हर सेक्शन 40 अंकों का होगा. इसमें सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा.

यहां क्लिक कर पढ़ें ऑफिशियल नोटफिकेशन

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
Dhurrandhar 2025: धुरंधर नहीं, ये फिल्म है जिसने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया
Dhurrandhar 2025: धुरंधर नहीं, ये फिल्म है जिसने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
Rashifal 11 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
MORE
Advertisement