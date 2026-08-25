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दूध बांटते-बांटते दिल में बसा वर्दी का सपना, UPSC क्रैक कर बने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, जानें दीपक लखारा की कहानी

आज हम आपको राजस्थान के उस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं, जो बचपन में बीएसएफ कैंपस में दूध की सप्लाई करने जाते थे. यहां उन्होंने जवानों की जिंदगी को बेहद करीब से देखा और उनके मन में वर्दी पहनकर देशसेवा का सपना बस गया, जानें दीपक लखारा की सक्सेस स्टोरी...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 25, 2026, 11:15 AM IST

दूध बांटते-बांटते दिल में बसा वर्दी का सपना, UPSC क्रैक कर बने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, जानें दीपक लखारा की कहानी

Deepak Lakhara की सफलता की कहानी. (Image Credit: Deepak lakhara.ac Instagram)

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बचपन का अनुभव और हमारे आसपास का माहौल अक्सर हमारी सोच और जिंदगी के रास्ते को तय कर देते हैं. जो बातें बचपन में सामान्य लगती हैं, वहीं आगे चलकर किसी बड़े मकसद की वजह बन जाती हैं. राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले दीपक लखारा की कहानी भी कुछ ऐसी ही प्रेरणा से भरी है. एक ग्वाला परिवार से ताल्लुक रखने वाले दीपक बचपन में अपने परिवार के साथ जोधपुर के बीएसएफ के फ्रंटियर कैंपस में दूध की सप्लाई करने जाते थे.  

बीएसएफ कैंपस से गुजरते हुए उन्होंने जवानों की अनुशासित लाइफस्टाइल, उनकी ट्रेनिंग और देश के प्रति उनके समर्पण को करीब से देखा. बचपन में कई बार वे खेलते-कूदते हुए अनजाने में कैंपस के प्रतिबंधित इलाकों की ओर चले जाते थे. यहां ड्यूटी पर तैनात जवान उन्हें रोकते थे और नियमों का पालन करना सिखाते थे. उस समय की ये छोटी-छोटी बातें उनके बाल मन पर बीएसएफ के अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की अमिट छाप छोड़ गईं.

बीएसएफ कैंपस की वो घटना जो बन गई जिंदगी का टर्निंग पॉइंट

एक दिन बीएसएफ कैंपस में एक ऐसी ही घटना उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई. सामान्य दिनों की तरह इस रोज भी वह दूध बांटने गए थे. उसी समय ट्रेनिंग खत्म करके लौट रहे जवानों का एक ग्रुप वहां से गुजरा. जवानों ने सामने खड़े दीपक को देखा और सम्मान के साथ 'जय हिंद, सर' कहकर उन्हें सलाम किया. जवानों का यह सम्मानजनक अभिवादन उस छोटे से बच्चे के दिल में उतर गया. उस एक पल ने दीपक को अंदर तक हिला दिया और उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन वह भी यही खाकी वर्दी पहनेंगे और बीएसएफ में एक अधिकारी के रूप में शामिल होंगे.

यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में 106वीं रैंक लाकर रचा इतिहास

सालों की कड़ी मेहनत, समर्पण और अपनी आकांक्षा को हकीकत में बदलने के जुनून के साथ दीपक ने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2024 दी. इसके नतीजे साल 2025 में जारी हुए. जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो पाया कि उन्होंने इस कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया 106वीं रैंक हासिल करके इतिहास रच दिया है. जब अपनी पसंद का फोर्स चुनने की बारी आई तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बीएसएफ को ही अपनी पहली पसंद चुना. 

दीपक के लिए यह सफलता सिर्फ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी हासिल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके और उनके परिवार के कई साल के संघर्ष और सपने का सच होना है. जिस बीएसएफ कैंपस के बाहर खड़े होकर वह कभी बीएसएफ अधिकारियों को देखते थे, अब उसी बीएसएफ में वे खुद एक असिस्टेंट कमांडेंड के रूप में अपनी सेवाएं देंगे. 

दीपक लखारा की सफलता की कहानी यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बचपन का एक छोटा सा सपना भी इंसान को सफलता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा सकता है. आज उनकी कहानी लाखों युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.

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