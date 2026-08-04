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विदेश में पढ़ाई का सपना अब भारत में होगा पूरा, 15 विदेशी यूनिवर्सिटी खोलेंगी कैंपस, जानें किन कोर्स में मिलेगा एडमिशन

अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते तो आपके लिए खुशखबरी है. अब विदेशी यूनिवर्सिटी खुद आपके पास आएंगी. जानें केंद्र सरकार की क्या है प्लानिंग और अब तक कहां तक बनी बात...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Aug 04, 2026, 11:19 AM IST

विदेश में पढ़ाई का सपना अब भारत में होगा पूरा, 15 विदेशी यूनिवर्सिटी खोलेंगी कैंपस, जानें किन कोर्स में मिलेगा एडमिशन

अब विदेश जाए बिना फॉरन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई का सपना होगा पूरा. (Image Credit: ANI)

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  • अब भारत आएंगी विदेशी यूनिवर्सिटीज
  • 15 विदेशी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मिली मंजूरी
  • बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक में खुलेंगे विदेशी इंस्टीट्यूट्स के कैंपस
  • बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर एआई तक की होगी पढ़ाई

अगर आपका सपना किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का है, लेकिन विदेश जाकर पढ़ाई का खर्च उठाना आपके लिए बड़ी चुनौती है, तो आने वाले समय में यह सपना भारत में रहकर भी पूरा हो सकता है. यूजीसी ने विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत में अपने कैंपस खोलने की मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है. यूजीसी के इस कदम का मकसद भारतीय स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन और ग्लोबल मान्यता वाली डिग्री देश में ही उपलब्ध कराना है.

भारत में कहां-कहां खुलेगा विदेशी यूनिवर्सिटी का कैंपस?

शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में जानकारी दी कि यूजीसी ने ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के 15 विदेशी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए लेटर और इंटेंट (LoI) जारी किए हैं. इन इंस्टीट्यूट्स के कैंपस बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई समेत कई शहरों में खोले जाएंगे. 

विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में किन कोर्स की होगी पढ़ाई?

ये विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में ऐसे कोर्स शुरू करेंगी, जिनकी ग्लोबल लेवल पर सबसे अधिक मांग है. इन कैंपस में बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेम डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, बायोमेडिकल साइंस और कई दूसरे कोर्स करवाए जाएंगे. इन कोर्स का मकसद स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए आधुनिक स्किल्स के साथ तैयार करना है जिससे उन्हें भारत और विदेश दोनों जगह करियर के बेहतर मौके मिल सकें. 

भारत में कैंपस खोलने के लिए विदेशी इंस्टीट्यूट्स को किन रूल्स को फॉलो करना होगा?

विदेशी यूनिवर्सिटी के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए यूजीसी ने सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम लागू किया है और एक हाई लेवल स्टैंडिंग कमिटी का गठन किया है. इस कमिटी ने सभी एप्लीकेशन को चेक करके यूजीसी को सिफारिश भेजा. इन सिफारिशों के आधार पर आयोग ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है. यूजीसी के नियमों के मुताबिक, भारत में कैंपस खोलने के लिए सिर्फ वही विदेशी यूनिवर्सिटी पात्र हैं जो ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स में शामिल हों. इसके अलावा इन इंस्टीट्यूट्स को मान्यता प्राप्त एजेंसियों से गुणवत्ता की रिपोर्ट भी देनी होती है. 

यूजीसी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस तरह तैयार किया गया है कि भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का लेवल उनके होम कैंपस के समान हो. इसके अलावा इन इंस्टीट्यूटस को भारत के सभी लागू कानूनों और यूजीसी के नियमों का भी पालन करना होता है. यूजीसी के नियमों के मुताबिक, ऐसी विदेशी यूनिवर्सिटी से भारत में मिलने वाली डिग्री भी भारत के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के समकक्ष मानी जाएगी. इसके लिए स्टूडेंट्स को अलग से किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. 

यह भी पढ़ें- कितनी एजुकेटेड हैं प्रशांत किशोर की वाइफ जाह्नवी दास? UN के हेल्थ प्रोग्राम में हुई मुलाकात और यूं बन गई प्रेम कहानी

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