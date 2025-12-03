DRDO Recruitment Ceptam 11: डीआरडीओ में जल्द आने वाली है बंपर भर्ती, जानें कौन भर पाएगा फॉर्म

अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो डीआरडीओ जल्द ही आपको बढ़िया मौका देने वाला है, यहां जानें सारी डिटेल्स...

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO जल्द ही CEPTAM 11 भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. इसमें उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा. केवल चयनित उम्मीदवारों को ही सूचित किया जाएगा और उन्हें जॉइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता:

— विज्ञान में स्नातक की डिग्री या इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा जरूरी है. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि वे जिन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए आवश्यक पात्रता तिथि तक आवश्यक योग्यता हासिल करना जरूरी है. इस तारीख तक अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं.

- बी.एससी उम्मीदवारों को अपने बी.एससी कार्यक्रम के दौरान कम से कम 2 वर्षों तक संबंधित विषय का अध्ययन करना होगा.

— पात्रता तिथि तक एम.एससी., बी.टेक, बी.ई या पीएच.डी. जैसी उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

— न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करना किसी भी पद के लिए चयन की गारंटी नहीं है.

आयु सीमा: 18-30 साल की आयु के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: आवेदन शुल्क

आमतौर पर इन पदों के लिए 100 रुपये का शुल्क जमा करना होता है. हालांकि सभी महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इस शुल्क से छूट दी गई है. भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है.

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन?

1: आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं.

2: होम पेज पर DRDO CEPTAM लिंक पर क्लिक करें.

3: एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

4: फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट ले लें.

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: सैलरी

विभिन्न पदों के लिए वेतन अलग-अलग होता है. वेतन स्तर-6 के लिए सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन 35400-112400 रुपये है. वेतन स्तर-4 के लिए यह 25500-81100 रुपये है और वेतन स्तर-2 के लिए यह सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार 19900-63200 रुपये है.

