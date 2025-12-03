FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ODI में विराट कोहली का 53वां शतक, सिर्फ 90 गेंद पर दिखाया अपना जलवा | विराट कोहली का लगातार दूसरा शतक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Virat Kohli Century: साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली का लगातार दूसरा शतक, इस महारिकॉर्ड को किया अपने नाम

Virat Kohli Century: साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली का लगातार दूसरा शतक, इस महारिकॉर्ड को किया अपने नाम

Delhi Nursery Admission 2026: 4 दिसंबर से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस, जानें जरूरी डिटेल्स

Delhi Nursery Admission 2026: 4 दिसंबर से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस, जानें जरूरी डिटेल्स

Ruturaj Gaikwad: ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा अपने वनडे करियर का पहला शतक, कोहली संग शतकीय साझेदारी से भारत की पारी को दी मजबूती

ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा अपने वनडे करियर का पहला शतक, कोहली संग शतकीय साझेदारी से भारत की पारी को दी मजबूती

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें

Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें

Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई

Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई

भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

DRDO Recruitment Ceptam 11: डीआरडीओ में जल्द आने वाली है बंपर भर्ती, जानें कौन भर पाएगा फॉर्म

अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो डीआरडीओ जल्द ही आपको बढ़िया मौका देने वाला है, यहां जानें सारी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 03, 2025, 03:31 PM IST

DRDO Recruitment Ceptam 11: डीआरडीओ में जल्द आने वाली है बंपर भर्ती, जानें कौन भर पाएगा फॉर्म

DRDO Recruitment Ceptam 11

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO जल्द ही CEPTAM 11 भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. इसमें उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा. केवल चयनित उम्मीदवारों को ही सूचित किया जाएगा और उन्हें जॉइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता:

— विज्ञान में स्नातक की डिग्री या इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा जरूरी है. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि वे जिन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए आवश्यक पात्रता तिथि तक आवश्यक योग्यता हासिल करना जरूरी है. इस तारीख तक अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं.

- बी.एससी उम्मीदवारों को अपने बी.एससी कार्यक्रम के दौरान कम से कम 2 वर्षों तक संबंधित विषय का अध्ययन करना होगा.

— पात्रता तिथि तक एम.एससी., बी.टेक, बी.ई या पीएच.डी. जैसी उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

— न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करना किसी भी पद के लिए चयन की गारंटी नहीं है.

आयु सीमा: 18-30 साल की आयु के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: आवेदन शुल्क

आमतौर पर इन पदों के लिए 100 रुपये का शुल्क जमा करना होता है. हालांकि सभी महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इस शुल्क से छूट दी गई है. भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है.

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन?

1: आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं.
2: होम पेज पर DRDO CEPTAM लिंक पर क्लिक करें.
3: एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
4: फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट ले लें.

DRDO Ceptam 11 Recruitment 2025: सैलरी

विभिन्न पदों के लिए वेतन अलग-अलग होता है. वेतन स्तर-6 के लिए सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन 35400-112400 रुपये है. वेतन स्तर-4 के लिए यह 25500-81100 रुपये है और वेतन स्तर-2 के लिए यह सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार 19900-63200 रुपये है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई
Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
MORE
Advertisement
धर्म
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
MORE
Advertisement