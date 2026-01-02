DRDO ने बढ़ाई CEPTAM-11 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, इस तारीख से पहले कर लें अप्लाई

अगर आपने DRDO (CEPTAM) 11 भर्ती के लिए अबतक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. यहां जानें डिटेल्स...

DRDO CEPTAM 2025: अगर आप DRDO में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस संगठन ने आपको एक और मौका दिया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट ऑर्गनाइजेशन DRDO ने सेंटर फॉर पर्सोनल टैलेंट मैनेजमेंट (CEPTAM) 11 भर्ती के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. इससे पहले इस पद के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की तारीख 1 जनवरी 2026 थी. लेकिन अब कैंडिडेट्स 11 जनवरी तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

डीआरडीओ को सीईपीटीएएम 2025 भर्ती के लिए कुल 764 टेक्निकल पदों को भरने की योजना है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

DRDO CEPTAM 2025 अहम तारीखें-



रजिस्ट्रेशन की नई आखिरी तारीख- 11 जनवरी 2026 है

आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख- 13 जनवरी 2026 है

आवेदन में बदलाव करने के लिए करेक्शन विंडो- 14 जनवरी से 16 जनवरी 2026

शैक्षणिक योग्यता:

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी पद के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग फील्ड में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए. इसके लिए डिप्लोमा अनिवार्य है. टेक्नीशियन-ए पद के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 10 या मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं

आयु सीमा:

उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू होगी.

DRDO CEPTAM 2025 चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और उसके बाद ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट शामिल हैं. इन चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा. सभी चरणों के पूरा होने पर डीआरडीओ फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा.

DRDO CEPTAM 2025 के लिए कैसे करें आवेदन?

1: ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं.

2: होमपेज पर DRDO CEPTAM लिंक को सिलेक्ट करें.

3: एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करें.

4: आवेदन जमा करने के बाद इसका कंफर्मेशन पेज अपने पास सेव करके रख लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.