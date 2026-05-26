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DRDO Ceptam 11 Result 2026: डीआरडीओ ने जारी किया सेप्टम 11 का रिजल्ट, drdo.gov.in पर ऐसे करें चेक

DRDO Ceptam 11 Result 2026: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने DRDO CEPTAM 11 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें कैसे करें चेक...

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Jaya Pandey

Updated : May 26, 2026, 01:50 PM IST

DRDO Ceptam 11 Result 2026: डीआरडीओ ने जारी किया सेप्टम 11 का रिजल्ट, drdo.gov.in पर ऐसे करें चेक

DRDO CEPTAM 11 Result 2026 (Image: Official Website Screengrab)

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DRDO Ceptam 11 Result 2026: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने DRDO CEPTAM 11 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी और टेक्नीशियन-ए पदों के लिए टियर 1 की इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट में उम्मीदवारों के नंबर, क्वॉलिफाइंग स्टेटस और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पात्रता दी गई है. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी. 

DRDO Ceptam 11 Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर What's New सेक्शन खोलें.
- CEPTAM-11 Technician-A and STA-B Recruitment के लिंक पर क्लिक करें.
- DRDO CEPTAM 11 Result 2026 को सिलेक्ट करें.
- जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है, उसे सिलेक्ट करें.
- एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- आपका स्कोरकार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें. 

DRDO CEPTAM 11 Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

DRDO CEPTAM 11 Result 2026 के बाद आगे की प्रक्रिया?

जिन उम्मीदवारों ने पहले चरण की परीक्षा पास कर ली है वे अब CBT 2 में शामिल होंगे. यह चरण भर्ती प्रक्रिया के फाइनल सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा. टेक्नीशियन-ए पदों के लिए, सीबीटी 2 के बाद चयनित उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट भी देना होगा. वहीं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन टियर 1 और टियर 2 परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

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