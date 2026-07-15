FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
इसमें हर्ज क्या है? बस इतना कहकर कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर SC ने टाल दी सुनवाई, जानें पूरा मामला

इसमें हर्ज क्या है? बस इतना कहकर कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर SC ने टाल दी सुनवाई, जानें पूरा मामला

'पूरी टीम अगर एकजुट होकर...' फाइनल में पहुंचने के बाद स्पेन के कोच ने बताई जीत की वजह, पढ़ें क्या कहा

'पूरी टीम अगर एकजुट होकर...' फाइनल में पहुंचने के बाद स्पेन के कोच ने बताई जीत की वजह, पढ़ें क्या कहा

'हमें इंग्लैंड के खिलाफ फायदा होगा...' सेमीफाइनल से पहले अर्जेंटीना के कोच ने बताया अपना प्लान, कही ये बात

'हमें इंग्लैंड के खिलाफ फायदा होगा...' सेमीफाइनल से पहले अर्जेंटीना के कोच ने बताया अपना प्लान, कही ये बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित

ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री

ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की कहानी

ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS अधिकारी, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की Success Story

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

पिता की याद में डॉ. सुभाष चंद्रा का बड़ा ऐलान- '100 करोड़ की लागत से हिसार में बनेगी श्री नंद किशोर गोयनका यूनिवर्सिटी'

डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने पिता स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका की याद में हरियाणा के हिसार में 100 करोड़ की लागत से श्री नंद किशोर गोयनका यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान किया है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 15, 2026, 04:16 PM IST

पिता की याद में डॉ. सुभाष चंद्रा का बड़ा ऐलान- '100 करोड़ की लागत से हिसार में बनेगी श्री नंद किशोर गोयनका यूनिवर्सिटी'

डॉ. सुभाष चंद्रा ने पिता की याद में किया श्री नंद किशोर गोयनका यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एस्सेल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने पिता स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान किया है. यह यूनिवर्सिटी हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा में परिवार की 32 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी. इस परियोजना पर शुरुआती चरण में लगभग 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. यूनिवर्सिटी का नाम श्री नंद किशोर गोयनका यूनिवर्सिटी होगा और इसका मकसद क्वॉलिटी एजुकेशन के साथ समाज सेवा और उद्यमिता को बढ़ावा देना है.

'युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भाव को बढ़ावा देने पर जोर'

डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि यह यूनिवर्सिटी सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होगी, बल्कि यह उनके पिता के सेवा, परोपकार और समाज के प्रति समर्पण की विरासत को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी. उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में एक खास कोर्स शुरू किया जाएगा, जो समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व और समाज को वापस लौटाने की भावना पर आधारित होगा. इस कोर्स का मकसद युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भाव को बढ़ावा देना है.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने आगे कहा कि उनका पूरा परिवार खुद को ऐसे महान व्यक्तित्व की संतान होने पर सौभाग्यशाली मानता है. उनके अनुसार अग्रोहा केवल अग्रवाल और वैश्य समाज की आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि उद्यमिता, सेवा और सामाजिक सहयोग की प्रेरणा देने वाली भूमि भी है. इस सोच को आगे बढ़ाते हुए परिवार ने यहां यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है.

यह भी पढ़ें- Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका के निधन पर नायब सैनी, देवेन्द्र फडणवीस ने जताया शोक

क्या है श्री नंद किशोर गोयनका यूनिवर्सिटी का रोडमैप?

उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए अहमदाबाद के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (EDII) के साथ रणनीतिक सहयोग किया गया है. इस इंस्टीट्यूट की मदद से यूनिवर्सिटी में उद्यमिता, नवाचार और नेतृत्व विकास से जुड़े आधुनिक पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे. साथ ही समाज सेवा और सामुदायिक कल्याण पर खास कोर्स भी करवाए जाएंगे. यहां स्टूडेंट्स को केवल डिग्री देने ही नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्वों को भी समझाने पर जोर दिया जाएगा.

स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका का 13 जुलाई 2026 को मुंबई में अपने आवास पर 96 साल की आयु में निधन हो गया था. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और 14 जुलाई को हिसार लाया गया. 15 जुलाई 2026 को अग्रोहा धाम परिसर के गोयनका उद्यान में पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस परिसर में पहले उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार भी हुआ था. अंतिम संस्कार में देशभर से राजनीतिक नेताओं, उद्योगपतियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री
ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की कहानी
ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS अधिकारी, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की Success Story
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement