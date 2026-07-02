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HTET Admit Card 2026 इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड, परीक्षा देने जाने से पहले जान लें जरूरी निर्देश और एग्जाम पैटर्न

HTET Admit Card 2026: BSEH ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जानें इसे डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 02, 2026, 12:05 PM IST

HTET Admit Card 2026 इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड, परीक्षा देने जाने से पहले जान लें जरूरी निर्देश और एग्जाम पैटर्न

HTET Admit Card 2026 कैसे करें डाउनलोड? (Image: Official Website Screengrab)

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  • हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी
  • bseh.org.in पर जाकर डाउनलोड करना होगा हॉल टिकट
  • 4 और 5 जुलाई 2026 को होगा यह एग्जाम
  • इस परीक्षा में नहीं है कोई निगेटिव मार्किंग

HTET Admit Card 2026: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, HTET 2026 की परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 4 जुलाई और 5 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें मौजूद सभी जरूरी डिटेल्स को जरूर वेरिफाई कर लें और किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए हॉल टिकट में दी गई गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें. 

यह भी पढ़ें- HTET Result 2025: हरियाणा TET का रिजल्ट bseh.org.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

HTET Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना एचटीईटी का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले BSEH की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद HTET Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपने लॉगइन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से लॉग इन करें.
- आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

HTET Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

HTET Admit Card 2026: परीक्षा के दिन किन बातों का रखें ध्यान?

उम्मीदवारों को परीक्षा वाले दिन HTET 2026 एडमिट कार्ड का एक रंगीन प्रिंटआउट, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ के साथ एग्जाम सेंटर में ले जाना होगा. कैंडिडेट्स को परीक्षा से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है. 

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और ब्लूटूथ डिवाइस एग्जाम सेंटर पर लाने की सख्त मनाही है. कैंडिडेट्स को परीक्षा में शामिल होने से पहले  HTET हॉल टिकट में मौजूद सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेना चाहिए. 

HTET Admit Card 2026: एग्जाम पैटर्न क्या है? 

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑफलाइन पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाती है. इसमें 150 नंबरों के 150 सवाल पूछे जाते हैं और पेपर को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है. गलत जवाब पर कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है. 

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