'क्या सिर्फ समोसा खाने आती हो?...' किसने भरी मीटिंग में लगाई बाड़मेर की कलेक्टर IAS टीना डाबी की क्लास?

हाल ही में आईएएस टीना डाबी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर लापरवाही बरतने के लिए उन्हें फटकार लगाई जा रही है. यहां देखें वायरल हो रही वीडियो...

बाड़मेर की कलेक्टर आईएएस टीना डाबी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के चलते अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में आईएएस टीना डाबी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर लापरवाही बरतने के लिए उन्हें फटकार लगाई जा रही है. बाड़मेर में दिशा समिति की एक बैठक के दौरान स्थानीय सांसद उम्मेदराम बेनीवाल और विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने कथित तौर पर काम में लापरवाही बरतने के लिए आईएएस टीना डाबी और दूसरे अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा. बैठक का एक वीडियो अब सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में सांसद और विधायक अधिकारियों से जनहित के विभिन्न मुद्दों पर सवाल करते और उनके जवाबों से असंतुष्ट होने पर उन्हें फटकार लगाते नजर आ रहे हैं. बैठक के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है. इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, 'क्या सिर्फ समोसे खाने आते हो?'

बैठक में क्या हुआ?

इस बैठक के दौरान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. सांसद ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से पूछा, 'अगर इस तरह की व्यवस्था है तो बैठकों का क्या मतलब है? बैठकों का कोई औचित्य नहीं है. आप सरकारी धन की बर्बादी क्यों कर रहे हैं?' उन्होंने पिछली दिशा बैठक में दिए गए निर्देशों और अनुपालन रिपोर्ट को गंभीरता से न लेने पर खनन विभाग के अभियंता और लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को फटकार लगाते हुए पूछा, 'क्या आप यहां समोसे खाने के लिए बैठकों में आते हैं?'

IAS टीना डाबी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।



चौथी में 5 बार फेल हुए नेता IAS अधिकारी का अपमान करते नज़र आ रहे हैं।



देश को विचार करना चाहिए.... 🙏 pic.twitter.com/sFjeJYBvX9 — Mohit Bharat (@MohitBharatYBP) November 26, 2025

सांसद बेनीवाल ने आईएएस डाबी से साफ कहा कि जनता की समस्याओं और शिकायतों के प्रति ऐसी उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर यही व्यवस्था रही तो बैठकों का कोई मतलब नहीं है. दिशा समिति की इस बैठक में बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगाने का मुद्दा भी उठा.

सांसद ने कलेक्टर टीना डाबी से कहा, 'हर बैठक में डीएमएफटी बजट का हवाला दिया जाता है, लेकिन काम कब होगा? जनता और जनप्रतिनिधियों को कब तक गुमराह किया जाएगा?' उन्होंने कहा, 'यह मुद्दा दो साल से लगातार उठाया जा रहा है. जनता परेशान है, मरीज परेशान हैं, लेकिन सीटी स्कैन मशीन अभी तक नहीं लग पाई है.' जवाब में टीना डाबी ने कई प्रक्रियागत समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया जारी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से