CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला

AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

अगर आप कैट 2025 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको उन विकल्पों के बारे में बताएंगे, जहां कैट में कम स्कोर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स भी आसानी से एडमिशन पा सकते हैं और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 26, 2025, 11:36 AM IST

CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प
IIM कोझिकोड कैट 2025 का रिजल्ट जारी कर चुका है जिसमें लगभग 12 स्टूडेंट्स ने 100 फीसदी और 26 स्टूडेंट्स ने 99.99 फीसदी स्कोर हासिल किया है. अब आईआईएम अपने-अपने चयन मानदंडों और कैट 2025 के मार्क्स के आधार पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा. कैट 2025 में मिले मार्क्स का इस्तेमाल आईआईएम और 92 नॉन आईआईएम में मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन के लिए किया जा सकेगा.

हालांकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत के बाद भी कैट की परीक्षा में बढ़िया स्कोर नहीं कर पाए. अगर आपभी उनमें से हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको उन विकल्पों के बारे में बताएंगे, जहां कैट में कम स्कोर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स भी आसानी से एडमिशन पा सकते हैं और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं.

इन इंस्टीट्यूट में पाएं एडमिशन

जिन कैंडिडेट्स के कैट में उतने स्कोर नहीं हैं कि वे आईआईएम या बाकी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकें. वे ISB हैदराबाद/मोहाली, XLRI जमशेदपुर, SPJIMR मुंबई, MDI गुड़गांव, SIBM पुणे, NMIMS मुंबई और IMT गाजियाबाद जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पा सकते हैं. यहां कैट में कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल जाता है.

इसके अलावा स्टूडेंट्स एमबीए कॉलेजों में एडमिशन दिलाने वाली दूसरी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स पर भी विचार कर सकते हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं-

द मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट (MAT)

यह एंट्रेंस एग्जाम AIMA साल 1988 से आयोजित कर रहा है और इसे भारत सरकार से साल 2003 से मान्यता प्राप्त है. मैट देश भर के 600 से अधिक टॉप बी-स्कूलों में प्रवेश का द्वार है. यह परीक्षा दिन में चार बार पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा मोड में आयोजित की जाती है.

जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT)

ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) का आयोजन XLRI जमशेदपुर द्वारा XAMI सदस्यों की ओर से 75 साल से अधिक समय से किया जा रहा है. यह परीक्षा देशभर के संस्थानों में MBA/PGDM कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. XAT के स्कोर को 250 से अधिक प्रमुख B-स्कूल स्वीकार करते हैं और यह परीक्षा भारत के 100 से अधिक शहरों में आयोजित की जाती है.

कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 

कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) देश में मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन के लिए एक नेशनल लेवल का एग्जाम है. AICTE से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों/विश्वविद्यालय विभागों/संबद्ध कॉलेजों द्वारा CMAT स्कोर स्वीकार किया जाता है. CMAT-2026 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मोड (CBT) में आयोजित की जाएगी जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों की विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा.

सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट (SNAP)

सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट (SNAP) उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है जो SIU के किसी भी इंस्टीट्यूट में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की पढ़ाई करना चाहते हैं. SNAP सीबीटी मोड में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाता है.

GMAC NMAT एग्जाम

इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 25 जून 2026 को बंद हो जाएगा. परीक्षा का आयोजन 18 सितंबर से 30 जून 2026 तक होगा. NMAT by GMAC™ परीक्षा भारत, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, नाइजीरिया, हंगरी और मोरक्को सहित कई देशों के प्रमुख बी-स्कूलों में प्रवेश का द्वार है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

