Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

अगर आप भारतीय सेना को जॉइन कर देश सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. इंडियन आर्मी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय (DG EME) ने ग्रुप C की 194 वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. जानें डिटेल्स...

DG EME Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय (DG EME) ने ग्रुप C की 194 वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार ऑफ़लाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 24 अक्तूबर 2025 है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा, जिनमें लोअर डिविजन क्लर्क, फायरमैन, वाहन मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, ट्रेड्समैन, कुक, इलेक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर और कई दूसरे पद शामिल होंगे.

DG EME Indian Army Recruitment 2025: पात्रता मानदंड

आवेदकों को आधिकारिक अधिसूचना में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा.

शैक्षिक आवश्यकताएं : उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त होनी चाहिए या भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान से समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

आयु: आवेदन की आखिरी तारीख तक आवेदकों की अधिकतम आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

DG EME Indian Army Recruitment 2025: आवेदन पत्र

इस भर्ती के लिए पात्र आवेदकों को निर्दिष्ट ऑफलाइन आवेदन पत्र को पूरा करना होगा और इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए निर्दिष्ट इकाई पते पर भेजना होगा. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पद का नाम लिखा होना चाहिए और इसके साथ 10.5 x 25 सेमी माप का स्वयं का पता लिखा लिफाफा, 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए. साथ ही सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफाइड प्रतियां भी संलग्न होनी चाहिए.

DG EME Indian Army Recruitment 2025: वेतन

इन पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को 7वें वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों और प्रत्येक पद के लिए लागू ग्रेड वेतन के अनुसार 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा.

DG EME Indian Army Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा शामिल होगी जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों का स्किल या ट्रेड असेसमेंट किया जाएगा, जो उनके द्वारा आवेदन की गई विशिष्ट भूमिका पर निर्भर करेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.