RBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला
Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन
IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो
Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु
NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला
दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'
एजुकेशन
अगर आप भारतीय सेना को जॉइन कर देश सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. इंडियन आर्मी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय (DG EME) ने ग्रुप C की 194 वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. जानें डिटेल्स...
DG EME Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय (DG EME) ने ग्रुप C की 194 वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार ऑफ़लाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 24 अक्तूबर 2025 है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा, जिनमें लोअर डिविजन क्लर्क, फायरमैन, वाहन मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, ट्रेड्समैन, कुक, इलेक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर और कई दूसरे पद शामिल होंगे.
आवेदकों को आधिकारिक अधिसूचना में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा.
शैक्षिक आवश्यकताएं : उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त होनी चाहिए या भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान से समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.
आयु: आवेदन की आखिरी तारीख तक आवेदकों की अधिकतम आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
इस भर्ती के लिए पात्र आवेदकों को निर्दिष्ट ऑफलाइन आवेदन पत्र को पूरा करना होगा और इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए निर्दिष्ट इकाई पते पर भेजना होगा. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पद का नाम लिखा होना चाहिए और इसके साथ 10.5 x 25 सेमी माप का स्वयं का पता लिखा लिफाफा, 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए. साथ ही सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफाइड प्रतियां भी संलग्न होनी चाहिए.
इन पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को 7वें वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों और प्रत्येक पद के लिए लागू ग्रेड वेतन के अनुसार 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा.
भर्ती प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा शामिल होगी जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों का स्किल या ट्रेड असेसमेंट किया जाएगा, जो उनके द्वारा आवेदन की गई विशिष्ट भूमिका पर निर्भर करेगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.